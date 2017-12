Președintele Consiliului Județean Ilfov și un fost ministru liberal, audiați

Fostul deputat liberal Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii în Guvernul Boc, a venit, vineri dimineață, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat într-un dosar în care are calitatea de martor. Theodor Paleologu a fost ministru al Culturii în perioada decembrie 2008 - decembrie 2009. "E vorba de dosarul doamnei Urea, dar nu ștu cine și ce a finanțat. E organizația sectorului 1, dar PDL era organizat în filiale de sector plus orgnizația pe Capitală. Cred că se investighează cultura finanțărilor ciudate ale tuturor partidelor. (..) Este responsabilitatea mandatarului financiar care se ocupă de campanie. Cum să iau măsuri de precauție? Măsura cea mai sigură e candidatura independentă din 2016, atunci pot da explicație de fiecare leu pe care l-am cheltuit. Țineți minte cum erau campaniile înainte de 2016, afișe imense de care n-am văzut nicărieri în lume? O asemenea orgie de propagandă electorală", a declarat Paleologu după audierea de la DNA.Tot la DNA a ajuns și secretarul general al PNL Marian Petrache, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov. Acesta nu a dorit să facă declaraţii la sosirea la DNA. Potrivit unor surse, șeful CJ Ilfov este acuzat de luare de mită și șantaj, în urma unui denunț făcut de primarul din Jilava. La ieșirea din sediul DNA, Marian Petrache a anunțat că se retrage din toate funcțiile pe care le deține în PNL însă nu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. "Acum nouă ani, primarul de la Jilava şi-a schimbat buletinul pe Bucureşti, după ce a ieşit primar, şi stiţi că dacă îţi schimbi buletinul pierzi mandatul de primar. S-a dus la prefect să nu-l demită. Spune că l-am şantajat după aia eu ca să nu spun că si-a schimbat buletinul două zile. Aş fi primit o excursie la Monte Carlo. El mi-a plătit că el mi-a cumpărat biletul prin ordin. Am fost la Monte Carlo. E arestat, e condamnat. Cum să îmi şantajez eu propriul primar? Demisionez din funcţiile pe care le am in partid. Sunt ales la Consiliu Judeţean, nu am de ce să demisionez", a declarat Marian Petrache după ce a luat la cunoştinţă acuzaţiile.