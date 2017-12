Preşedintele Crucii Roşii din Japonia, în faţa dezastrului

Preşedintele Crucii Roşii din Japonia, totodată şi preşedinte al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (FICR), Tadateru Konoé, s-a aflat în faţa dezastrului din 11 martie, atunci când un cutremur de 9.0 grade pe scara Richter a zdruncinat coasta Sanriku a Japoniei. A urmat un tsunami de peste 38 metri înălţime care a devastat 500 de kilometri de linie de coastă. “Am simţit tremurul şi am privit îngrozit primele imagini televizate ale valului groaznic rupând ţărmul, măturând şi cărând cu el ambarcaţiuni, maşini şi case în flăcări. Când am ajuns la locul dezastrului, împreună cu echipele de intervenţie ale Crucii Roşii Japoneze, m-am confruntat cu o devastare ce sfida imaginaţia. Am văzut multe dezastre naturale grave în peste 60 de ani de muncă în domeniul umanitar, dar acesta a fost unul dintre cele mai crunte. Distrugerea era absolută. Mi-a adus aminte de Osaka, Hiroshima şi Nagasaki, după sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial”, povesteşte Tadateru Konoé. Crucea Roşie Japoneză a fost una dintre primele organizaţii care au răspuns dezastrului.

SPITALUL CRUCII ROŞII, SINGURUL FUNCŢIONAL. Spitalul Crucii Roşii din oraşul Ishinomaki, prefectura Miyagi, a fost singurul rămas funcţional după tsunami. În cel mai scurt timp a devenit neîncăpător pentru supravieţuitori. “La momentul când scriu aceste rânduri, 12.000 de decese au fost confirmate, iar peste 15.000 de oameni sunt încă dispăruţi. Sute de mii de supravieţuitori şi-au pierdut persoanele iubite, casele şi mijloacele de a se întreţine. Întreaga lor existenţă a fost ruptă din rădăcini. Mă simt umil în faţa omeniei şi a solidarităţii de care au dat dovadă persoane din toate colţurile lumii, şi de generozitatea lor”, scrie preşedintele Crucii Roşii.

JAPONIA, UNUL DINTRE PRINCIPALII FURNIZORI DE AJUTOR PENTRU DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ UMANITARĂ LA NIVEL MONDIAL

Reprezentanţii Crucii Roşii din Japonia cer ajutor, garantând că va exista transparenţă în ceea ce priveşte fondurile strânse. “În istoria recentă, aceasta este prima dată când omenirea a văzut un asemenea dezastru complex: cutremur, tsunami şi risc nuclear. Deşi acest scenariu este fără precedent, nu poate rămâne un caz izolat, întrucât creşterea numărului de astfel de dezastre complexe pe viitor este aproape o certitudine”, mai spune oficialul. Tadateru Konoé a mai precizat că “pentru a proteja, într-adevăr, oamenii, trebuie să concepem lucruri de neconceput. Trebuie să investim substanţial în pregătirea pentru dezastre, reducerea riscurilor – inclusiv nucleare – şi ajutarea comunităţilor să se poată proteja. “Aceasta înseamnă pregătire. Singurul răspuns la o asemenea tragedie este, în cele din urmă, ajutorul reciproc şi sentimentul global de comuniune – în ţara mea, a dumneavoastră şi în toate celelalte – cât şi o determinare de a fi mai bine pregătiţi pentru a putea proteja vieţi în faţa dezastrelor brutale”, a mai spus preşedintele Crucii Roşii din Japonia.

AJUTORUL NOSTRU. Crucea Roşie Română a lansat un Apel de urgenţă, în acord cu Ambasada Japoniei la Bucureşti, pentru a solicita contribuţii financiare menite să sprijine eforturile umanitare ale Crucii Roşii Japoneze. Contribuţiile pot fi făcute prin câteva modalităţi: online, pe site-ul www.crucearosie.ro; prin SMS, la numărul 879, tarif de 2 EUR; acest număr este pus la dispoziţie gratuit de Vodafone, Orange şi Cosmote; nu se percepe TVA; prin apel cu taxa fixa în reţeaua Romtelecom, la numele de telefon: 0900 900 012 – valoarea de 2 EUR, 0900 900 010 - valoarea de 10 EUR (aceste numere sunt puse la dispoziţie în mod gratuit de Romtelecom şi nu se percepe TVA); în conturile bancare deschise la BRD Agenţia Piaţa Romană: LEI: RO02BRDE410SV61136934100, EURO: RO33BRDE410SV06871604100. La 8 aprilie 2011, suma colectată de CRR, în beneficiul victimelor cutremurului din Japonia, era de 77.314 EUR.