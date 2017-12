Preşedintele CSM, în vizită la Constanţa

Horaţius Dumbravă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost prezent, ieri, la Constanţa, într-o vizită de lucru la Curtea de Apel. El s-a întâlnit cu 50 de judecători din cadrul tuturor instanţelor constănţene şi a discutat cu aceştia despre greutăţile pe care le întâmpină în activitatea zilnică. Magistraţii s-au plâns de faptul că nu îşi pot desfăşura munca în condiţii optime deoarece aparatura IT se strică foarte des şi nu se repară. „Unii judecători au ridicat problema copiatoarelor xerox, a imprimantelor şi a faxurilor. Nu mai pot scoate pe hârtie hotărârile pe care le dau, nu se mai pot îndeplini anumite proceduri de citare... Ministerul Justiţiei(MJ) ne-a spus că nu s-a încheiat încă acel contract cu firma de service care se ocupă de repararea aparaturii IT, însă ni s-a promis că într-o săptămână-două se va rezolva şi problema aceasta. Deşi CSM nu are nicio legătură cu acest aspect, magistraţii i-au semnalat neajunsul şi lui Horaţius Dumbravă, în speranţa că problemele vor fi transmise mai departe la ministerul de resort”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cosac-Cărbune.

POSTURI DEBLOCATE Principalul subiect abordat la întrunirea de ieri a fost problema deficitului de personal. Dumbravă le-a comunicat judecătorilor că CSM şi MJ au demarat procesul de redistribuire a posturilor vacante la instanţele din ţară unde volumul de muncă este mare şi numărul angajaţilor mic. „Tribunalul Constanţa ar avea nevoie de patru-şase posturi pentru a se acoperi deficitul de personal. Vom face o adresă către CSM în care vom solicita redistribuirea posturilor şi la instanţa noastră, vom argumenta cererea cu date statistice, iar CSM va dezbate solicitarea în prima şedinţă a plenului. Sperăm ca în câteva luni, cel târziu până la sfârşitul anului, să primim şi posturile, şi oamenii”, a mai spus Vasile Cosac-Cărbune. Şi Curtea de Apel Constanţa se confruntă cu o lipsă acută de personal şi va solicita câteva posturi noi. „Prioritatea numărul 1 este vacantarea unui post la Secţia Penală, unde numărul dosarelor este mare, iar judecătorii nu fac faţă volumului de muncă. Ar mai fi necesare şi la celelalte secţii, în special la litigii de muncă şi la contencios-administrativ”, a declarat vicepreşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Adriana Ispas. Cu toate că Judecătoria Constanţa este a doua instanţă din ţară din punct de vedere al volumului mare de dosare, în prezent nu are nevoie urgentă de judecători întrucât schema de personal este completă.