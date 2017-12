Preşedintele discriminează romii

Conform Centrului de Resurse Jurdice (CRJ), atitudinea preşedintelui României la adresa romilor este una discrimatorie. În sprijinul acestei acuze CRJ a amintit de declaraţia lui Traian Băsescu, conform căreia termenul de \"rom\" creează confuzie cu cel de \"român\". Pe lângă această afirmaţie, care a fost făcută de preşedinte cu mai mult timp în urmă, CRJ mai pune pe tapet una mai recentă, din care reiese discriminarea pe care Băsescu o face la adresa romilor. “Din interviul recent dat pentru Financial Times, în care preşedintele spune că nu va legifera niciodată denumirea oficială de “ţigan”, se vede distincţia clară făcută de preşedinte între \"noi\" şi \"ei”. Următoarea afirmaţie este ilustrativă pentru acest aspect: “Ne asumăm total responsabilitatea pentru cetăţenii noştrii, ceea ce înseamnă chiar şi pentru romii care creează probleme prin Paris, sau Roma acum doi ani, sau în Finlanda. În acelaşi timp, considerăm că România a intrat în UE nu doar cu doctorii [săi], care sunt foarte apreciaţi în Franţa, Italia, Germania, şi UK. Nu doar cu oamenii (săi) de IT, care sunt atraşi din România împreună cu doctorii. Am venit şi cu o minoritate romă. Şi am fi bucuroşi dacă de fiecare dată când preşedintele Sarkozy trimite înapoi o persoană romă să trimită de asemenea şi un doctor sau un specialist în IT\", arată CRJ. Acesta mai precizează că decizia lui Traian Băsescu, de a nu legifera denumirea de “ţigan”, contravine principiilor Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale la care România este parte. “Convenţiei prevede că orice persoană care aparţine unei minorităţi naţionale are dreptul de a se recunoaşte sau nu în denumirea adoptată pentru a desemna minoritatea, deci orice legiferare îi încalcă drepturile”, conchide comunicatul CRJ.