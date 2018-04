Preşedintele Erdogan: „Hei, Netanyahu! Eşti un terorist”

00:00:49 / 02 Aprilie 2018

Noaptea mintii !

Dictatorul asta ratat al Turciei delireaza de ceva timp , ca tot are mancarimi in cur ... Turcii chiar sunt ocupantii unor teritorii , care au apartinut altor popoare , pe cand evreii se afla pe teritoriul care le-a apartinut de la inceputurile lor . Idiotul nu face decat sa irite toate statele din NATO si in principal SUA , Germania , Franta , Italia , Grecia si nu numai . In situatia de dezorganizare si de stres in care este armata turca in acest moment , Israelului nu i-ar trebui nici sase zile ca sa o distruga . Ca tot folosesc oficialii turci discursuri fumate odata de arabii care se dadeau viteji ...