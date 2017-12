Preşedintele francez fuge de fosta parteneră

UN INCIDENT JENANT Segolene Royal, mama celor patru copii ai preşedintelui Francois Hollande şi-a exprimat public nemulţumirea faţă de comportamentul fostului său partener. Francois Hollande a vrut să fie un preşedinte normal, dar planurile sale au fost date peste cap de actuala sa parteneră de viaţă, jurnalista Valerie Trierweiler, iar mai nou, chiar el a pus paie pe foc. Săptămâna trecută, preşedintele francez a făcut prima sa vizită oficială la sediul ONU de la New York, unde a susţinut şi primul discurs oficial în plenul Adunării Generale. Impresia făcută de el părea pozitivă, până când a vrut să plece din sediul instituţiei, condus de oficialii ONU. Pe drumul către ieşire, delegaţia prezidenţială ar fi trebuit să treacă pe lângă un alt grup oficial, format din socialişti din întreaga lume, în care Franţa era reprezentată de fosta sa parteneră de viaţă, Segolene Royal. Francois Hollande a avut reacţia caraghioasă de a se feri din calea fostei partenere, provocând o mică busculadă şi obligând întreaga delegaţie oficială să schimbe direcţia, deşi drumul către ieşire era altul. Gestul liderului de la Elysee nu a putut trece neobservat nici de jurnalişti, nici de grupul socialiştilor, iar Segolene Royal a fost luată prin surprindere. Aceasta s-a simţit umilită şi nu şi-a ascuns nemulţumirea faţă de gestul fostului său partener, culmea, prieten cu câţiva din politicienii pe care acum i-a evitat atât de caraghios.

PACE LA ELYSEE Gestul lui Francois Hollande ar fi fost provocat de paranoia actualei sale iubite, jurnalista Valerie Trierweiler. Aceasta face crize de gelozie şi are accese greu de controlat, când aude că Francois Hollande se vede cu Segolene Royal. Valerie Trierweiler este atât de imprevizibilă încât a fost în stare să-şi declare sprijinul public pentru opozantul lui Segolene Royal în alegerile legislative care au costat-o pe lidera socialistă locul în Parlamentul francez. Efectele acestei crize conjugale nu s-au stins nici acum, ba mai mult, se mai aprind şi provoacă noi incidente neplăcute pentru Palatul Elysee.

Valerie Trierweiler pare să facă un pas înapoi, doar, doar îşi va păstra relaţia cu Francois Hollande. Partenera preşedintelui francez a renunţat la un proiect de emisiune pentru postul privat de televiziune D8. ”După o perioadă de gândire, am ales să renunţ. Cu D8, unde lucrez de şapte ani, ne-am imaginat unul sau două documentare, cum ar fi educaţia fetiţelor din lume sau problemele demografice. A fost un proiect cu vocaţie umanitară dar înţeleg că, pentru unii, să fii partenera preşedintelui şi să lucrezi pentru o televiziune ridică întrebări, chiar probleme, de aceea nu le dau curs”, a declarat Valerie. Întrebată despre viitorul său ca jurnalistă, Valerie Trierweiler a afirmat că este jurnalistă la ”Paris Match”, de 22 de ani, unde mai are doar o cronică literară care nu are nimic de-a face cu politica. ”Copiii mei sunt în grija mea şi nu ştiu cum voi face faţă fără salariu”, a îndrăznit să declare ea. Valerie Trierweiler, pe numele său de fată Valerie Massonneau, este mama a trei copii rezultaţi din mariajul cu Denis Trierweiler, fost redactor-adjunct la revista ”Paris Match”.