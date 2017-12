Preşedintele Gazprom, la Bucureşti

Preşedintele Gazprom, Aleksei Miller, vine astăzi la Bucureşti pentru a discuta cu oficialii Ministerului Economiei (ME) despre proiectul South Stream de transport al gazelor naturale dezvoltat de compania rusă, au declarat surse oficiale. Întâlnirea a fost stabilită în cursul lunii septembrie, când o delegaţie rusă, condusă de şeful departamentului pentru managementul proiectului South Stream, Leonid Chugunov, s-a întâlnit la Bucureşti cu reprezentanţi ai ME, Ministerului de Externe, dar şi oficiali din conducerea companiilor Romgaz, Transgaz şi Conpet. Discuţiile au vizat cooperarea în sectorul energetic, în special perspectivele colaborării pentru stocarea gazelor în depozite subterane şi producţia de energie electrică în România. South Stream, dezvoltat de Gazprom şi grupul italian Eni, vizează transportul de gaze spre Europa pe sub Marea Neagră şi prin intermediul Bulgariei. Gazoductul, care urmează să fie finalizat în 2015, va avea o capacitate de 63 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. South Stream concurează proiectul european Nabucco, investiţie evaluată la 7,9 miliarde euro, care va alimenta pieţele din Europa cu gaze naturale din regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu.