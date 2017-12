Preşedintele Google vrea să-şi vândă 42% din acţiuni

Preşedintele Google Inc, Eric Schmidt, şi-a anunţat, vineri, intenţia de a vinde 42% din acţiunile pe care le deţine la motorul de căutare pe Internet, o decizie care ar putea să-i aducă suma de 2,5 miliarde de dolari. Într-un comunicat transmis autorităţii bursiere americane (SEC), Eric Schmidt, care la data de 31 decembrie 2012 deţine 7,6 milioane acţiuni Google, echivalentul a 2,3% din capitalul societăţii şi 8,2% din drepturile de vot, a informat că are intenţia de a scoate la vânzare 3,2 milioane acţiuni Google, pe o perioadă de un an. Vineri seară, acţiunile Google erau cotate la 785,37 dolari, ceea ce înseamnă că operaţiunea ar putea să-i aducă lui Eric Schmidt peste 2,5 miliarde de dolari. Vânzarea celor 3,2 milioane acţiuni se va face treptat, pentru a nu destabiliza cotaţia titlurilor Google. Sub conducerea lui Eric Schmidt, în vârstă de 57 de ani, Google a devenit cel mai mare motor de căutare pe Internet din lume. În aprilie 2011, Eric Schmidt a cedat funcţia de CEO către co-fondatorul Google, Larry Page. Potrivit ”Forbes”, Eric Schmidt ocupă locul 138 în topul celor mai bogaţi oameni din lume, cu o avere de 6,9 miliarde de dolari.