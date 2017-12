Președintele Klaus Iohannis, în premieră la ședința de Guvern

10:36:44 / 19 Ianuarie 2017

Corecta interventia presedintelui ...

... insa, cu toata importanta functiei sale, nu poate opri flagelul ciumei rosii sa isi faca de cap ... baietii astia sunt unsi cu toate alifiile, mai ales ministrul justitiei - autorul atacului legislativ "Martea Neagra", ei nu se vor opri din demersul lor, acela de rezolvare cat mai rapida a problemelor penale prezente si viitoare ale liderului PSD ... inainte de anul nou Dragnea plangea la televiziunile obediente ca Romania nu are guvern si ca ei vor sa se apuce cat mai rapid de treaba, pentru binele populatiei saracite de catre tehnocrati ... guvernul s-a instalat si baietii s-au pus pe treaba: ocuparea tuturor posturilor importante din agentiile si companiile statului si, cel mai important lucru, schimbarile codului penal si gratierea - ar fi vrut si amnistia insa nu au indraznit, deocamdata - actiuni menite sa ii permita lui Dragnea accederea cat mai rapida in functia pe care si-o doreste cu atata ardoare ... iar modul in care s-a incercat acest lucru ieri, pe sest, dovedeste inca o data "buna credinta" a guvernului si papusarului-sef, Dragnea