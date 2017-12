Președintele Klaus Iohannis se întâlnește marți cu șeful CIA, Mike Pompeo

Președintele României, Klaus Iohannis, se întâlnește marți cu directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), Mike Pompeo, la ora locală 14:30, informează Administrația Prezidențială. Înaintea întrevederii cu Pompeo, președintele României are prevăzută, pentru ora locală 10:30, ceremonia depunerii unei coroane de flori la Cimitirul Militar Arlington din Washington, D.C. Șeful statului român a primit, marți, din partea Forumului Global American Jewish Committee (AJC), distincția ''Light Unto the Nations'', cea mai înaltă distincție a organizației, care se decernează unor șefi de stat sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației, promovării valorilor umane.