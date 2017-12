Președintele Ligii Navale a Statelor Unite, în vizită la Constanța

În perioada 13 - 16 august, la Constanța se desfășoară vizita oficială a reprezentanților Ligii Navale a Statelor Unite (Navy League of the United States - NLUS). Delegația este condusă de președintele național al US Navy League, Skip Witunski.

Colaborarea strânsă dintre SC RAJA SA și Guvernul Statelor Unite, prin Agenția de comerț și Dezvoltare SUA din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București, a dus la implementarea unui proiect-pilot SCADA pentru zona Cobadin - județul Constanța. Investiţia în valoare de 2 milioane euro, din care compania Motorola Solutions a contribuit cu un grant în valoare de 600.000 de euro, iar Guvernul Statelor Unite ale Americii cu o finanţare nerambursabilă de 1,2 milioane de euro, presupune controlul computerizat, de la distanţă, al tuturor parametrilor legați de furnizarea de apă şi servicii de canalizare în 25 de localități. Pe lângă implementarea proiectului, specialiștii americani au deschis la Murfatlar un Centru de Excelență pentru Operarea Sistemelor SCADA.

Având în vedere importanța investiției SCADA pentru creșterea calității serviciilor oferite, dar și implicarea Guvernului SUA în realizarea acestui proiect, în aceste momente, delegația Ligii Navale a Statelor Unite se află într-o vizită de lucru la Centrul de Excelență Motorola de la Murfatlar, locație unde periodic sunt pregătiți specialiști pentru operarea sistemelor SCADA (atât pe parte de alimentare cu apă și canalizare, cât și pe parte de energie electrică și gaze). Cursurile sunt susținute de reprezentanții Motorola împreună cu distinși profesori universitari.