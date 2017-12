Preşedintele nu trebuie să aibă mai multă putere decât au dorit oamenii

Premierul Victor Ponta a păşit în noul an cu desaga plină de proiecte pe care le vrea înfăptuite. El a declarat, marţi, că îşi doreşte ca modificarea Constituţiei să aibă loc în prima jumătate a acestui an, însă nu oricum. În opinia premierului, noile reglementări ale Constituţiei ar trebui să aducă \'\'garanţii şi mecanisme\'\' care să împiedice ca un preşedinte să aibă mai multă “putere decât au dorit oamenii”. Întrebat dacă va mai fi auzit cuvântul “suspendare” în 2013, Ponta a spus că nu ştie, însă nu crede: “Eu asta vreau, să punem în Constituţie nişte reguli clare, învăţămintele pe care le-am tras din ultimii ani, şi, în viitor, să nu mai ai de ce să suspenzi un preşedinte, pentru că nu va mai fi nici un preşedinte care să facă mai mult decât trebuie să facă şi ceea ce aşteaptă oamenii de la el”. În opinia sa, ceea ce a afectat cel mai mult populaţia a fost “sentimentul de război”: “Guvernul era în război cu populaţia, Parlamentul era într-un război intern. Eu mi-aş dori şi cred, până la proba contrară, că pentru cele mai importante decizii, fie că vorbim de modificarea Constituţiei, de profilul nostru de societate, economic, social, putem să facem lucrul acesta nu bătându-ne unii cu alţii, ci mai degrabă convingându-ne şi ascultându-ne unii pe ceilalţi”.

UN CONGRES, CEVA EXCLUDERI… La rândul său, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, că în partid nu s-a mai vorbit, de la învestirea actualului Guvern, despre suspendarea preşedintelui, el adăugând: \"Suspendarea nu se poate face împotriva unui om care se dă cu sania. Nimeni nu este absurd\". El a spus că îşi doreşte o relaţie corectă cu instituţia prezidenţială în 2013. În altă ordine de idei, liderul liberal a spus că vrea să propună un congres extraordinar al formaţiunii cât mai curând, chiar în februarie, deoarece \"PNL are de ajustat, de adus la zi, de clarificat nişte opţiuni strategice, tactice, chiar programatice, are de luat nişte măsuri de organizare internă care să răspundă nevoilor pe care le are un partid mare\". El a mai anunţat că va avea loc foarte curând discuţia despre noi excluderi din partid, el reiterând că lucrurile \"absolut inacceptabile\" petrecute în timpul campaniei electorale nu pot rămâne fără răspuns administrativ din partea partidului. Cât priveşte anul 2012, pentru liderul PNL a fost \"unul greu, plin cu de toate\", deoarece atât el, cât şi partidul au fost ţinta unor campanii de presă care l-au “mâhnit\", pentru că vizau dislocarea USL, însă s-a reuşit datorită alianţei cu PSD ca PNL să obţină cel mai mare succes electoral de după 1990, iar el a obţinut cel mai mare procent realizat vreodată de un candidat la Senat pe vot uninominal. În final, el a apreciat că premierul Ponta ar merita premiul de politician al anului 2012, deşi recompensa s-ar baza pe victoria întregului USL, iar el rămâne cu un regret, împărtăşit însă de 7,5 milioane de români, că referendumul din 29 iulie a fost \"mistificat\" de o decizie a Curţii Constituţionale.