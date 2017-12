Preşedintele Obama a prezentat condoleanţe soţului deputatei britanice Jo Cox

09:04:53 / 18 Iunie 2016

Alta educatie

Barack i-a dat femeii telefon, in fine, trebuie sa admitem ca sunt si ratiuni politice la mijloc dar gestul ramane gest. De pe malul Dambovitei boul de Iohannis transmite condoleante pe Facebook (pe bune?!) familiilor celor decedati in accidentul de la Brasov. Macar un comunicat de la Administratia Prezidentiala, ca doar are purtator de cuvinte.