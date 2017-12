Preşedintele Obama, la primele proteste împotriva sa

Circa 19 protestatari au fost arestaţi, sîmbătă, la Universitatea Notre Dame, în timpul unui miting de protest faţă de prezenţa preşedintelui american, la ceremonia de absolvire din acest an, a anunţat poliţia campusului universităţii americane. Protestatarii, care nu erau studenţi, au fost arestaţi pentru încălcarea proprietăţii private.

Planul preşedintelui Obama de a susţine duminică un discurs la ceremonia de absolvire a promoţiei din 2009 a declanşat un val de proteste. Cauzele acestora ţin de acceptarea avortului de către preşedinte, opţiune contrară poziţiei oficiale a Bisericii Romano-Catolice, dar şi de sprijinul acestuia pentru finanţarea cu fonduri federale a cercetărilor asupra celulelor stem. “Nu am nicio problemă cu faptul că Obama va vorbi în campus. Nu am nicio problemă dacă se adresează facultăţii de drept sau cu faptul că se implică în acest simpozion. Am o problemă cu respectul faţă de el”, a declarat Bil Donohue, preşedintele Ligii Catolice. Unii dintre oficialii catolici au decis, în semn de protest, să nu participe la ceremonia de absolvire din acest an, printre aceştia numărîndu-se şi episcopul catolic din South Bend din statul Indiana. Episcopul John D\'Arcy afirmă, într-un comunicat, că “preşedintele Obama a reafirmat recent, iar acum a transpus acest lucru în politicile publice, voinţa sa mai veche de a nu considera viaţa umană sacră”.

Rectorul Universităţii Notre Dame, reverendul John Jenkins, a afirmat în martie că instituţia sa a găzduit preşedinţi democraţi, dar şi republicani şi că invitaţia adresată lui Barack Obama nu înseamnă că aceasta este de acord cu toate opiniile sale. Casa Albă a anunţat că preşedintele este onorat să se adreseze studenţilor de la această universitate şi că este interesat de schimburile de idei în domenii controversate. Preşedinţii Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush şi George W. Bush au participat anterior la ceremoniile Universităţii Notre Dame.