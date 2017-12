Preşedintele Obama şi oficialii de la Pentagon au opinii diferite privind armele nucleare

Barack Obama şi-a fixat ca obiectiv o lume fără arme nucleare, dar Pentagonul pare că are alte intenţii, pledînd pentru un arsenal nuclear modernizat. Noua administraţie şi-a manifestat intenţia de a demara rapid negocierile cu Rusia în privinţa reducerii arsenalelor nucleare ale acestora, avînd ca scop final eliminarea totală a acestora. Pe de altă parte, secretarul american al Apărării, Robert Gates, care a fost păstrat în funcţie după ce a făcut parte din administraţia preşedintelui George W. Bush, a avut pînă în prezent altă abordare. În ultimele luni ale administraţiei Bush, acesta a pledat ca reducerea arsenalului nuclear să fie contrabalansată prin fabricarea unei noi arme în vederea înlocuirii echipamentelor învechite.

Robert Gates nu este singurul care are această perspectivă. Comandantul forţelor strategice americane, generalul Kevin Chilton, a avertizat asupra faptului că “SUA trăiesc, în prezent, cu precădere, de pe urma bazei industriale şi a conceptului dezvoltat pentru a susţine Războiul Rece, cu mulţi ani în urmă”. Consiliul consultativ al Pentagonului, condus de fostul secretar al Apărării, James Schlesinger, a atenţionat luna aceasta că puterea de disuasiune a SUA a scăzut. De cealaltă parte, foştii secretari de Stat Henry Kissinger şi George Schultz, fostul secretar al Apărării William Perry şi fostul senator Sam Nunn au declarat că armele nucleare au devenit din ce în ce mai puţin eficiente ca forţă de disuasiune. Aceştia au pledat, în urmă cu doi ani, într-un editorial publicat în cotidianul “The Wall Street Journal” pentru “o lume fără arme nucleare”.

Dezbaterea urmează să se intensifice anul acesta, în contextul în care noua administraţie reexaminează poziţia americană în acest sens. O comisie care a fost desemnată de Congres şi care este formată din republicani şi democraţi urmează să aibă discuţii în luna aprilie, iar Pentagonul va demara în cursul acestui an propriul studiu. Casa Albă şi-a expus deja punctul de vedere, publicînd pe site-ul său de Internet că Barack Obama şi vicepreşedinte Joe Biden vor fixa şi vor îndeplini obiectivul unei lumi fără arme nucleare. Totodată, pe site mai este menţionat că cei doi vor menţine o importantă forţă de disuasiune atît timp cît există arma nucleară. Şi Congresul şi-a manifestat scepticismul în privinţa finanţării dezvoltării de noi arme, studiile relevînd că securitatea şi fiabilitatea arsenalului existent nu s-a degradat.

Un prim pas către pacificarea lumii a fost făcut de Barack Obama care a demarat deja, de cîteva luni, dialogul la cel mai înalt nivel cu Iranul şi Siria, într-o manieră discretă, prin intermediul specialiştilor echipei sale de tranziţie. Potrivit organizaţiilor care au monitorizat aceste contacte, oficial, deschiderea preşedintelui Obama faţă de omologii de la Teheran şi Damasc a fost limitată de la preluarea atribuţiilor de preşedinte, acesta declarînd că „este pregătit să întindă mîna Iranului cu condiţia că Teheranul să-şi deschidă pumnul”. Totodată, secretarul de Stat, Hillary Clinton, a avertizat că dosarul israeliano-sirian privind procesul de pace nu este considerat prioritar. Neoficial, şi chiar înainte de alegerea sa, Barack Obama a folosit în mare măsură ceea ce specialiştii numesc „a doua cale” în vederea apropieri celor două state din Orientul Mijlociu. Fostul secretar al Apărării William Perry, care a făcut parte din echipa de campanie a lui Barack Obama, a participat la cîteva din aceste întîlniri consacrate unei varietăţi de probleme care divizează Iranul şi Occidentul, nu numai în privinţa programului nuclear iranian, dar şi a procesului de pace din Orientul Mijlociu sau a problemelor legate de Golf. Potrivit blogului The Cable al revistei specializate „Foreign Policy”, reprezentantul permanent al Iranului la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, Ali Asghar Soltaneih, a figurat printre participanţii la „Dialogurile Pugwash”. Administraţia de la Washington nu mai are relaţii diplomatice de aproape 30 de ani cu Iranul şi se opune programului nuclear iranian care, potrivit oficialilor americani, are scopuri militare, acuzaţii dezminţite de iranieni. SUA au acuzat Siria că susţine organizaţiile teroriste, precum Hezbollah şi Hamas, că destabilizează Libanul şi că permite tranzitul pe teritoriul său a unor grupări armate pentru a lupta împotriva forţelor coaliţiei din Irak.