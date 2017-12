Președintele PNL Constanța se alege fără cvorum

10:41:37 / 01 Aprilie 2017

NOSTALGIE LIBERALA

Dragomir se poate considera un erou al PNL , la fel ca Hasotti , Manea si toata adunatura de traseisti pe care PNL i-a luat la sanul sau ca sa-i alapteze matern . Eroismul consta in faptul , recunoscut de Dragomir ca au reusit sa faca dintr-un partid " mic si amarat " unul si mai mic si mai amarat . Dragomir se consoleaza ca PNL a dat un guvern si un presedinte . Sa avem pardon ,dar alegerea lui Johannis s-a datorat lui Ponta care a demonstrat ca nu este decat un aventurier politic . Incercarea de a ascunde gunoiul sub pres prin asa zisa atragere de " oameni noi " in partid , n-a avut niciun efect pozitiv . Ce putea sa faca PNL cu alde Gheorghe si Tararache . Pana la urma liberalii si-au pus nadejdea in amiralul de carton Chitac , un oportunist notoriu si ageamiu in politica , dar suficient de smecher ca sa-si atinga scopul devenind senator . Situatia in care a ajuns PNL se datoreaza in afara de motivele cunoscute , faptului ca liberalismul este in declin in intreaga lume si nu este momentul sa enumeram acum aceste motive . Oricum, in Romania nu putem vorbi de liberalism , avand in vedere faptul ca majoritatea liderilor provine din vechiului regim . Asta nu inseamna ca PSD e mai breaz si sta mai bine ca PNL . Situatia din partidele si guvernele noastre demonstreaza ca Romania nu are oameni politici si de stat de valoarea si calitatea cerute de vremurile complicate pe care le traim . Si nici nu vom avea .