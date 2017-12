Preşedintele României nu mai este imposibil de destituit

Chestorul Senatului Dan Radu Ruşanu a anunţat, vineri, că Biroul Permanent a aprobat intrarea Ordonanţei privind referendumul în procedură parlamentară, urmând a primi aviz şi raport de la Comisii în august şi a se convoca o nouă sesiune extraordinară pentru votul final. Ruşanu a precizat că Ordonanţa de urgenţă care modifică Legea referendumului este în vigoare, astfel că demiterea preşedintelui se poate realiza cu votul a jumătate plus unu din cei care s-au prezentat la referendum. Chestorul Senatului a mai spus că Ordonanţa de Urgenţă emisă de Guvern privind modificarea Legii referendumului a fost aprobată, fiind stabilit un aviz din partea Comisiei de administraţie publică pentru 27 august şi, din partea comisiei juridice, pe 28 august. Pe de altă parte, fostul preşedinte al PDL Emil Boc cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională (CC) cu privire la neconstituţionalitatea OUG de modificare a Legii referendumului, în caz contrar acesta putând fi acuzat de partizanat politic şi de nerespectarea atribuţiilor pe care le are. Boc a declarat că Avocatul Poporului are posibilitatea să îşi demonstreze imparţialitatea politică sesizând CC. Potrivit acestuia, în cazul în care Avocatul Poporului nu va sesiza CC, lumea va şti că acesta a fost numit pentru „a da liber“ USL la suspendarea preşedintelui. Cu toate acestea, Ruşanu a mai anunţat că, după obţinerea celor două avize, Senatul va convoca o nouă sesiune legislativă extraordinară, la sfârşitul lunii august, pentru aprobarea Ordonanţei în plen. El a mai spus că modificările din componenţa Biroului Permanent al Senatului vor fi validate tot în sesiunea extraordinară din august.