Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, aflat în fruntea listei partidului Rusia Unită pentru următoarele alegeri parlamentare din luna decembrie, încasează venituri anuale de 3,4 milioane de ruble (110.000 de dolari), potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală din Rusia. Întrucât candidează pentru un post de deputat în Dumă, Camera Inferioară a Parlamentului rus, actualul şef de stat are obligaţia legală de a face cunoscute veniturile sale anuale. După cum informează organismul electoral citat de agenţia Interfax, Medvedev are în proprietate un apartament de 367,8 metri pătraţi la Moscova şi două garaje. Mai deţine două automobile de colecţie, de fabricaţie rusă: un GAZ-21 (Volga) din anul 1962 şi un GAZ-20 din anul 1948. Preşedintele rus mai are şi patru conturi bancare în sumă totală de 4,25 milioane de ruble (137.000 de dolari).

Dmitri Medvedev a decis să îşi extindă interacţiunea cu utilizatorii de internet, publicând în mod regulat comentarii pe Facebook, o reţea de socializare cu peste 800 de milioane de utilizatori activi în lume. Medvedev, care se prezintă drept un lider la curent cu tehnologia modernă, şi-a făcut cont pe Twitter în iunie 2010, în timpul unei vizite în Silicon Valley. Peste 370.000 de oameni îl urmăresc în prezent pe site-ul de microblogging, unde liderul de la Kremlin publică opiniile sale despre evenimente din Rusia şi din străinătate, fotografii şi răspunde la întrebări.