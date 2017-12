Președintele Senatului, trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă

08:22:54 / 08 Iulie 2016

Mangla cu masinile bagate in tara fraudulos !

In 2007/2008 cand sa bagat in tara loturile alea de masini second hand de prin Norvegia / sau Suedia cu ordonanta de urgenta pe 24/48 de ore fara taxa de mediu si dupa aia toti prostii platesc acea taxa ilegala initiata de el sa sesizat cineva sa verifice toata aceasta magarie, si sa vada ce prejudiciu a adus statului Roman, si ce bani are dositi pe afara !!!!