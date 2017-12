Preşedintele Sindicatului liber din SNC, Dede Perodin: „De aceşti 33% vor beneficia toţi constănţenii, nu doar operatorii portuari”

03:13:30 / 22 Mai 2014

Rectificare

De acesti 33 % vor beneficia toti care participa la serbarile campenesti, la campionatele de sah, remy si distribuirile de pui cu ulei. In rest, cand a fost sa beneficiem, noi constantenii, nu prea am avut parte. IMM-urile mici si mijlocii sunt sortite falimentului in regiune pentru ca sunt multe guri de hranit si caracatita e mare. V-as fi crezut daca as fi simtit-o pe pielea mea in toti anii astia cand orice afacere s-a lovit de taxe, birocratii sau avize nedate. Sa mai am incredere? Alta data.