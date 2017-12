Preşedintele UCIN către ministrul Culturii: Cineaştii vor redeschide sala Studio

Laurenţiu Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), a transmis, joi, o scrisoare “închisă” ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu, trăgând un semnal de alarmă cu privire la situaţia cinematografelor din ţară şi spunând că cineaştii vor redeschide sala Studio din Bucureşti. "Povestea cu bulinele îmi naşte mari suspiciuni. Un deputat, deloc distins, a pus bulina roşie pe un bloc, a cumpărat 23 de apartamente, după care a scos bulina roşie", menţionează acesta în scrisoarea pe care a numit-o "închisă", pentru că reprezintă o confesiune, iar cel care o primeşte o citeşte şi se gândeşte la un posibil răspuns.

Cinema Studio este, din punct de vedere oficial, cinematograful Ministerului Culturii şi, din punct de vedere moral, al cineaştilor, mai afirmă Laurenţiu Damian în scrisoarea sa: "Cineaştii au investit în acest edificiu, realizând o sală performantă pentru ca cinematograful să fie inclus în reţeaua Europa Cinemas". În plus, preşedintele UCIN menţionează faptul că niciodată în timpul unui eveniment care a avut loc în acest spaţiu "ecranul de pânză n-a tremurat", adăugând că blocul în care se află sala Studio a fost consolidat în 1978. "Vă spun toate acestea nu ca să salvaţi cinematograful Studio, ci cu rugămintea de a redeschide cinematograful Studio. Se poate deschide chiar cu acest film despre starea jalnică a cinematografelor din ţară ("Cinema, Mon Amour", de Alexandru Belc, n.r.), în timp ce, poate, filmul românesc este singurul ambasador real al României în lume. Dacă acest cinematograf nu va fi redeschis de ceea ce numim azi autorităţi, îl vor redeschide cineaştii", a încheiat Laurenţiu Damian scrisoarea sa.

Într-un document obţinut de Mediafax din partea Ministerului Culturii (MC) se arată că în subordinea, sub autoritatea ministerului ori în coordonarea ministrului Culturii funcţionează 92 de instituţii din Bucureşti şi din ţară. În ceea ce priveşte clădirile cu risc seismic de gradul I în care funcţionează instituţii subordonate MC, din total, sala Studio din Bucureşti, care aparţine Arhivei Naţionale de Filme, este singura care se înscrie în această categorie. Un număr de 36 de instituţii nu au oferit informaţii cu privire la această problemă, iar 55 din total nu se încadrează în clasa I de risc seismic. Conducerea Uniunii Cineaştilor din România (UCIN) a suspendat activităţile publice de la cinematograful Studio din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr. 20/1994 - măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, potrivit unui comunicat remis Mediafax pe 25 noiembrie.

Clădirea în care se află cinematograful Studio se încadrează, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic şi prezintă pericol public, potrivit aceluiaşi comunicat. "Menţionăm că administratorul principal al acestui cinematograf este Arhiva Naţională de Filme, Uniunea Cineaştilor din România fiind administrator secundar (locatar)", se mai arată în comunicatul transmis la momentul respectiv de conducerea UCIN - Laurenţiu Damian (preşedinte), Sorin Ilieşiu şi Radu Corciova (vicepreşedinţi) şi Lucian Pricop (director executiv). Conform prevederilor legii, la intrarea în cinematograful Studio urma să fie montată, într-un loc de maximă vizibilitate, în cel mai scurt timp, "bulina roşie", conţinând textul "Clădire expertizată tehnic încadrată în clasa I de risc seismic".

Uniunea Cineaştilor din România, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori din România, va face toate demersurile necesare pentru reluarea activităţilor specifice în cinematograful Studio cât mai curând posibil, potrivit documentului.

"Uniunea Cineaştilor a investit în cinematograful Studio fonduri deosebit de mari pentru a-l aduce la standarde europene, astfel încât, în ultimii ani, a reuşit să găzduiască evenimente culturale internaţionale, la nivel corespunzător", mai arată documentul remis Mediafax.

UCIN face apel la Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe să sprijine demararea imediată a lucrărilor de consolidare necesare, din fonduri naţionale şi din fonduri europene, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, cinematograful Studio să redevină spaţiul consacrat celor mai importante manifestări culturale cinematografice din ţara noastră, aşa cum a fost în ultimele decenii.

Cinematograful Studio este înscris în Registrul Cinematografiei, conform Ordinului 601/2002 privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, şi a primit codul CAEN 9213. Calitatea ecranului, sunetul Dolby, aerul condiţionat, starea de confort şi altele concurează la situarea acestuia în categoria I a sălilor de cinematograf din Bucureşti, potrivit site-ului ucin.ro. În plus, ţinuta elevată a repertoriului şi performanţele tehnice ale spectacolului au impus Cinema Studio între primele trei săli ale ţării. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 17 noiembrie, Legea nr. 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile comerciale precum magazine, săli de spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Legea modifică Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, şi a fost iniţiată de senatorii PSD Darius Vâlcov şi Mihai Fifor în anul 2014. Iniţial, legea prevedea doar sancţiuni pentru operatorii care nu urgentează lucrările de consolidare în astfel de spaţii, însă, potrivit unui amendament depus în Senat, a fost introdusă şi respectiva interdicţie.