12:08:39 / 15 Mai 2016

Foarte bine

Pacat ca nu se face asa si in Romania, unde toata economia a fost distrusa de asa-zisii "oameni de afaceri" si de ridicatul in slavi sistem capitalist, de fapt niste bisnitari ordinari, care au furat si au facut praf tot ce s-a construit timp de 50 de ani in tara asta