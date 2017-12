Preşedinte-securist: de ce nu?

Când a lansat, deunăzi, “bomba” că Băsescu a fost securist şi nu informator, Ponta nu şi-a dat seama că îi face acestuia un serviciu.

Pentru că informator al Securităţii şi angajat al Securităţii sunt două noţiuni complet diferite, chiar legea CNSAS făcând diferenţa între delaţiune şi îndatoririle de serviciu.

Este o mai veche controversă în care niciodată nu s-a ajuns la un consens: cu ce erau mai “răi”, din punct de vedere legal, cei care dădeau informaţii decât cei care le primeau? Care este graniţa – diferenţa – între delaţiunea benevolă şi cea forţată, prin mijloacele clasice? Cu cât a fost mai rău răul făcut de către informatori decât cel făcut de securişti? Şi, mai ales, care sunt criteriile prin care se distinge între securiştii răi şi cei care doar şi-au îndeplinit îndatoririle înscrise în fişa postului?

O condamnare în bloc a Sănătăţii n-a fost posibilă – şi nici n-ar fi fost dreaptă – pentru că aceasta a fost o instituţie legală a statului communist. Ar fi contravenit oricăror principii de drept asumate de comunitatea internaţională.

Legea CNSAS a prevăzut însă cazurile în care securiştii “legali” pot fi traşi la răspundere –şi anume când acţiunile lor au prejudiciat existenţa unor personae, abuzurile putând fi dovedite.

Până acum instituţia cu pricina s-a concentrat asupra “colaboratorilor”. I-a demascat pe mulţi dintre cei despre care s-au mai găsit dovezile păstrate de riguroasa birocraţie comunistă. Nu-mi amintesc însă că cineva să fi şi suportat rigorile legii. Unii s-au retras din viaţa publică, alţii au continuat să evolueze pe ecranele TV ca şi când nu despre ei a fost vorba.

Cu securiştii este o altă poveste. Cei care nu s-au apucat de afaceri şi au perseverat să evolueze în viaţa public au putut s-o facă fără nici o restricţie. Un exemplu este Silvian Ionescu, devenit chiar şef al Gărzii de Mediu. Este şi cazul lui Ion Popescu, director adjunct la SRI. Un altul ar putea fi chiar Traian Băsescu, dacă ar fi recunoscut, firesc, acest lucru. Pentru că în serviciile astea secrete e o regulă: nu ieşi niciodată din sistem! Rămâi în evidenţe şi primeşti, la termen, chiar avansările în grad cuvenite. Gioni Popescu a fost avansat general chiar la SRI deşi înainte de asta se ştia că e ostaş neinstruit. Despre Silvian Ionescu nu se ştie ce grad mai are. Nici despre Traian Băsescu, deşi după toate regulile ar putea să fi ajuns şi el general déjà. Ca Dragoş Diaconescu, avansat cu regularitate după trecerea în viaţa civilă. Dezvăluirea lui Ponta are, după mine, un singur efect: explică ataşamentul şi dragostea preşedintelui pentru serviciile secrete. Şi pentru propria sa condiţie.

Aşa încât ideea că avem un preşedinte-securist nu mi se pare deloc o grozăvie. Cel mult o dovadă a extensiilor democraţiei…