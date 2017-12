Presiune mare la Săgeata

Cu o singură victorie obţinută în meciurile oficiale din acest an, Săgeata Năvodari are mari emoţii în tentativa de a-şi asigura locul în Liga 1 la fotbal şi pentru sezonul următor. Echipa pregătită de Cătălin Anghel a ajuns pe loc retrogradabil şi nu mai are voie să facă paşi greşiţi dacă vrea să iasă din zona fierbinte a clasamentului. În aceste condiţii, gruparea de pe litoral este obligată să câştige cele trei puncte în disputa cu ultima clasată, Corona Braşov, programată în această seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul de sub Tâmpa, în etapa a 25-a. Fără Florin Popa, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene, antrenorul Cătălin Anghel va face câteva schimbări în formula de start, cele mai mari şanse pentru a prelua postul de fundaş central avându-le spaniolul Borja Navarro. Indiferent de jucătorii pe care-i va trimite în teren, tehnicianul năvodărenilor le-a cerut elevilor săi să dea dovadă de pragmatism şi să facă totul pentru a obţine victoria. „Nu vreau să măresc presiunea de pe umerii jucătorilor şi nu vreau să exagerez, dar este clar că avem nevoie de cele trei puncte”, a avertizat Cătălin Anghel. Năvodărenii se tem însă şi de jocurile de culise, după ce au fost dezavantajaţi de arbitraje în ultimele meciuri. „Mă dor aceste lucruri, pentru că am văzut şi eu echipe cu care ne batem la retrogradare câştigând cu goluri din ofsaid. Nu vreau să comentez însă arbitrajul, ci trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le facem noi în teren”, a mai spus antrenorul grupării de pe litoral.

De partea cealaltă, braşovenii au anunţat prin vocea antrenorului Ionel Gane că vor să câştige primul meci oficial din acest an. „Întâlnim o echipa aflată şi ea în suferinţă, care are o presiune mare în ceea ce priveşte rezultatul. Băieţii sunt conectaţi şi sperăm să spargem gheaţa în 2014”, a declarat Gane.

Echipa probabilă de start a Săgeţii: Panagopoulos - Peteleu, Borja, L. Munteanu, Lopez - Muzac, Johnson - Fl. Achim, Vezan, Deletic - Guerra.

Programul partidelor din etapa a 25-a - vineri: Corona Braşov - Săgeata Năvodari (ora 19.00, Digi Sport 1), Oţelul Galaţi - Concordia Chiajna (ora 19.00, Dolce Sport 1); sâmbătă: FC Viitorul - ACS Poli Timişoara (ora 19.00, Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: Ceahlăul Piatra Neamţ - Astra Giurgiu (ora 18.00, Digi Sport 1), Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti (ora 20.30, Digi Sport 1); luni: U. Cluj - Gaz Metan Mediaş (ora 18.30, Digi Sport 1), FC Vaslui - FC Braşov (ora 19.00, Dolce Sport 1), Steaua Bucureşti - FC Botoşani (ora 21.00, Digi Sport 1).

Clasament

1. STEAUA 24 17 7 0 53-15 58 (+25)

2. Astra 24 15 5 4 52-22 50 (+11)

3. Petrolul 24 12 13 1 33-13 47 (+11)

4. Dinamo 24 11 6 7 34-22 39 (0)

5. FC Vaslui 24 11 6 7 25-16 39 (+6)

6. Pandurii 24 11 5 8 45-30 38 (+2)

7. Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33 (-3)

8. Ceahlăul 24 8 9 7 22-21 33 (-3)

9. FC Botoşani 24 9 5 10 24-34 32 (-4)

10. CFR 24 7 10 7 30-27 31 (-5)

11. Concordia 24 8 7 9 27-31 31 (-8)

12. ACS Poli 24 7 5 12 19-29 26 (-10)

13. Oţelul 24 7 4 13 26-40 25 (-11)

14. U. Cluj 24 6 6 12 21-38 24 (-12)

15. SĂGEATA 24 6 6 12 21-42 24 (-12)

16. FC Braşov 24 5 8 11 23-32 23 (-13)

17. VIITORUL 24 5 8 11 17-40 23 (-10)

18. Corona 24 2 6 16 18-40 12 (-24)