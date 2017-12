Presiune mare la Săgeata Năvodari

Ajunsă într-o situaţie delicată în clasamentul Ligii 1 la fotbal, după o serie de trei eşecuri consecutive, Săgeata Năvodari are o misiune dificilă mâine, de la ora 21.00, când va întâlni, pe stadionul “Farul” din Constanţa, pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 16-a. Echipa pregătită de Tibor Selymes are nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne deasupra zonei retrogradării, mai ales că săptămâna viitoare, în ultima rundă a turului, se va deplasa în fieful unei alte echipe de top din întrecerea internă, CFR Cluj.

„Pentru noi este o partidă foarte importantă. Dacă nu reuşim să scoatem punct sau puncte, pentru prima oară în acest campionat există posibilitatea să ajungem sub linie în zona retrogradării. Nu vrem acest lucru şi eu sunt convins, şi am şi vorbit cu băieţii, că ne dorim cu toţii să câştigăm acest meci. Dacă reuşim să legăm două reprize bune, nu cum s-a întâmplat cu Astra sau la Chiajna, putem să luăm cele trei puncte. La Chiajna am jucat foarte bine în prima repriză, dar atunci când ai şapte ocazii clare, dintre care cinci singur cu portarul advers, şi nu marchezi, fotbalul te pedepseşte. Drept dovadă, după pauză am primit patru goluri”, a spus antrenorul Tibor Selymes. Tehnicianul grupării de pe litoral nu se teme de formaţia din Ştefan cel Mare, chiar dacă dinamoviştii au obţinut trei succese în ultimele patru etape. „Dinamo a câştigat câteva meciuri în ultimele etape. Cum a câştigat, nu vreau să comentez, pentru că nu contează. Nu practică un fotbalul senzaţional, dar câştigă şi, până la urmă, cel mai important este să ai rezultate. Aş fi preferat şi eu să jucăm prost la Chiajna, dar să venim acasă cu cele trei puncte. Pe mine mă interesează doar echipa mea, să câştigăm şi să fim în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, menţinerea în prima ligă. Cu 18 puncte, putem sta liniştiţi în pauza din iarnă”, a adăugat Selymes. Situaţia din clasament i-a mobilizat mai maximum şi pe jucătorii năvodăreni. „Pentru mine este un meci mai special, ţinând cont că am fost la Steaua. Ne dorim foarte mult să câştigăm, mai ales că venim după câteva înfrângeri şi este timpul să luăm trei puncte. Dinamo este o echipă de bătut, dar are jucători foarte buni, care pot face diferenţa. Totul depinde însă de noi. Dacă vom munci mai mult decât ei pe teren şi vom face un meci bun, avem şanse să ne impunem”, a declarat fundaşul Valeriu Lupu.

ÎNCĂ DOUĂ ETAPE Liga Profesionistă de Fotbal a respins ieri cererea înaintată de mai multe cluburi, printre care şi Săgeata Năvodari, de a amâna cele două etape din retur programate să se joace la finalul acestui an. „Ne aliniem şi la noi la această decizie. Se pare că au fost mai mulţi cei care au dorit să se joace încă două etape şi a contat şi dorinţa televiziunilor. Ştiam că trebuie să jucăm, dar am încercat amânarea pentru că ar fi fost un avantaj pentru noi. Am fi putut să mai aducem câţiva jucători în iarnă şi să facem o pregătire foarte bună”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan.