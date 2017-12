Presiunea asupra leului şi riscul de ţară, în scădere

Presiunea asupra cursului de schimb al leului şi costul riscului de ţară vor continua să scadă în condiţiile angajamentului pe care principalele grupuri bancare străine şi l-au luat, de a menţine expunerea pe România şi de a aduce capital suplimentar, a declarat şeful delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, Jeffrey Franks. \"Am participat la întîlnirea cu băncile-mamă de la Bruxelles, iar acestea s-au angajat să recapitalizeze preventiv subsidiarele din România, cu mai mult decît ar fi necesar în condiţii normale. În plus, băncile au hotărît să îşi menţină expunerea totală şi să semneze scrisorile de angajament în 30 de zile. Cred că, în aceste condiţii, presiunea asupra cursului de schimb şi costul riscului de ţară vor continua să se diminueze\", a spus şeful delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, Jeffrey Franks. Referitor la acordul încheiat de România cu FMI şi Comisia Europeană, el a precizat că a avut \"efecte pozitive asupra pieţei financiare\", care au permis BNR să relaxeze politica monetară, pentru a stimula economia. Scăderea economică a României nu a atins însă punctul minim în trimestrul I, iar Produsul Intern Brut (PIB) va continua să scadă şi în trimestrele II şi III, dar într-un ritm mai redus. Vestea bună ar fi că, la sfîrşitul lui 2009 sau începutul lui 2010, creşterea economică va reveni pe teritoriu pozitiv în România”, a mai spus şeful delegaţiei FMI. \"PIB-ul îşi va continua declinul în trimestrele II şi III, însă nu într-un ritm la fel de puternic ca în primele trei luni, deci nu am atins încă punctul minim al scăderii economiei. Mă refer aici la creşterea economică într-un trimestru faţă de trimestrul anterior, nu anual\", a precizat Franks. El a menţionat că recesiunea din România este, cel mai probabil, în formă de \"U\" (adică scădere, stagnare şi apoi revenire pe creştere - n.r.) şi că vede o revenire în teritoriul pozitiv la finalul acestui an sau începutul lui 2010. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat însă că recesiunea României este în „V” (adică scădere cu punct minim şi apoi imediat creştere - n.r.), iar punctul minim al recesiunii a fost înregistrat în primul trimestru din 2009. Isărescu preciza că, în opinia sa, recesiunea tehnică nu este definită ca scădere a economiei în două trimestre consecutive faţă de trimestrele precedente, ci ca scădere a economiei în două trimestre consecutive faţă de perioadele similare din anul precedent. Indiferent de evoluţie, \"delegaţia FMI vine o dată la trei luni în România şi ne vom revizui estimările în mod regulat\", a subliniat Franks. În ceea ce priveşte posibilitatea unei secete în 2009 şi efectele sale asupra agriculturii, Franks consideră că este mai important impactul social decît cel asupra PIB. Reamintim că PIB-ul României a coborît în primele trei luni din 2009 cu 6,4% faţă de intervalul similar din 2008 şi a fost cu 2,6% mai mic decît în ultimele trei luni din 2008, iar şeful delegaţiei FMI la Bucureşti a comentat că acest nivel a fost \"semnificativ sub aşteptări\".