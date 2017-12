Prestaţie live impresionantă a Nadiei Ali („Iio”), în Kmy’s Summer Club

Sezonul party-urilor din cea mai animată staţiune de pe litoralul românesc, Mamaia, se află în plină desfăşurare. Unele dintre cele mai reuşite petreceri de la malul mării au loc în Kmy’s Summer Club, care, în acest weekend, s-a aflat în topul preferinţelor constănţenilor, dar şi al turiştilor amatori de distracţii nocturne, datorită celor două evenimente de excepţie pe care le-a organizat.

Dacă, vineri noapte, iubitorii muzicii house au dansat pe ritmurile „dictate” de DJ Allexander, nume cunoscut houserilor din România, dar şi de peste hotare, pentru mixajele sale de senzaţie, sîmbătă, atmosfera din Kmy’s Summer Club a devenit cu adevărat incendiară. Aşteptată cu nerăbdare de toţi cei prezenţi la eveniment, exotica interpretă Nadia Ali, cunoscută mai ales ca membră a grupului „Iio”, al cărui hit „Is it Love” răsuna, în urmă cu cîteva luni, în toate cluburile constănţene, a surprins audienţa printr-un concert live de senzaţie. Chiar şi cei mai sceptici dintre cei prezenţi au rămas impresionaţi de prestaţia live a interpretei de origine pakistaneză (new-yorkeză prin adopţie), care a încîntat publicul prin calităţile vocale deosebite şi prin ţinuta scenică. Clubberii au aplaudat, au ţinut să imortalizeze momentele din recital pe camere foto şi video şi au dansat frenetic pînă în zori. Din programul recitalului nu a lipsit hitul „Is It Love”, al cărui refren a fost cîntat împreună cu publicul, iar piese ca „Who is Watching” şi „Something to Lose” au fost primite cu mult entuziasm.

La finalul recitalului, artista şi-a surprins, încă o dată, fanii români, dovedindu-se o prezenţă extrem de populară, împărţind autografe şi acceptînd să se fotografieze şi să discute cu oricine a dorit acest lucru. La rîndul său, Nadia Ali a mărturisit că nu se aştepta la un public atît de călduros şi de... avizat, ţinînd cont de faptul că fanii îi ştiau versurile pieselor pe dinafară. Interpreta a mai mărturisit că este curioasă şi cum va fi la Festivalul Callatis, unde este invitată specială chiar în această seară.