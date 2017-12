Prestigioase premii literare

PREMIUL GONCOURT Scriitorul francez Alexis Jenni a primit Premiul Goncourt pe 2011, cea mai prestigioasă dintre distincţiile literare franceze, pentru romanul lui de debut, intitulat ”L\'Art français de la guerre”. Romanul său a fost foarte bine primit de critici, fiind selecţionat, în acest an, de juriile altor două premii literare franceze prestigioase, Prix Medicis şi Prix Femina. Romanul ”L\'Art français de la guerre” a fost publicat de editura Gallimard şi reprezintă o frescă a societăţilor din Indochina şi Algeria, care pune sub semnul întrebării moştenirea lăsată de războaiele coloniale. Potrivit publicaţiei franceze ”Le Magazine Litteraire”, romanul de debut al lui Alexis Jenni parcurge 29 de ani de colonizare franceză din Indochina, Vietnam şi Algeria. Pe de altă parte, publicaţia ”L\'Express” caracterizează ”L\'Art français de la guerre” ca fiind un volum ce expune o viziune polemică asupra istoriei Franţei, prin intermediul amintirilor unui bătrân soldat, Victorien Salagnon. Publicaţia franceză l-a numit pe Alexis Jenni ”revelaţia literară a anului”.

Alexis Jenni este un scriitor francez născut în 1963, la Lyon. În prezent, scriitorul este profesor de ştiinţe naturale la Liceul Sain-Marc din Lyon. Anul trecut, scriitorul Michel Houellebecq a fost recompensat cu Premiul Goncourt, pentru romanul său ”La carte et le territoire”. Sezonul premiilor literare din Franţa a debutat cu Marele Premiu al Academiei Franceze, decernat pe 27 octombrie, scriitorului Sorj Chalandon, pentru volumul ”Retour à Killybegs”.

PRIX RENAUDOT Pe 2 noiembrie, în aceeaşi zi cu Premiul Goncourt, este acordat şi Prix Renaudot. Scriitorul Emmanuel Carrere a fost recompensat cu premiul literar Renaudot pe anul 2011, pentru volumul ”Limonov”. Este portretul literar al lui Edouard Limonov, idol underground sub Brejnev, om al străzii la New York, scriitor de nişă la Paris şi fondator al unui partid ultranaţionalist în Rusia.

Emmanuel Carrere a fost ales de juriu în al doilea tur de scrutin, cu şase voturi pentru contra patru împotrivă. Emmanuel Carrere s-a născut la Paris, în 1957 şi este scriitor, scenarist şi regizor. Este fiul lui Louis Edouard Carrere şi al lui Helene Carrere d\'Encausse, reputat istoric francez. Operele sale, printre care se numără romanele ”La Classe de neige” din 1995, ”L\'Adversaire” din 2000, ”Un roman russe” din 2007 şi ”D\'autres vies que la mienne” din 2009, au fost traduse în 20 de limbi. Scrierile lui Carrere, atât cele de ficţiune, cât şi cele de non-ficţiune, au ca temă principală căutarea identităţii, iluziile umane, dar şi sensul şi direcţia realităţii. Mai multe cărţi ale sale au fost adaptate pentru marele ecran. În 2005, Emmanuel Carrere a regizat adaptarea cinematografică a romanului său ”La Moustache”. În 1995, a câştigat premiul Femina pentru romanul ”La Classe de neige”.

Premiul Renaudot, numit şi Theophraste Renaudot este o distincţie literară creată în 1926 de zece critici de artă care aşteptau deliberările juriului premiului Goncourt. Premiul Renaudot pe 2010 a fost atribuit scriitoarei şi regizoarei Virginie Despentes, pentru volumul ”Apocalypse bebe”.

PREMIUL LITERATURII ASIATICE Haruki Murakami, cel mai important scriitor japonez al momentului, a fost nominalizat la The Man Asian Literary Prize, cu cel mai recent roman al său, ”1Q84”. Fondat în 2007, The Man Asian Literary Prize recompensează cel mai bun roman al unui scriitor asiatic, scris direct în limba engleză sau apărut în traducere. Valoarea premiului este de 30.000 de dolari, ce revin autorului şi de încă 5.000 de dolari, pentru traducător, dacă este cazul. Pe lista celor 12 scriitori nominalizaţi în acest an la The Man Asian Literary Prize se află şi Haruki Murakami, cel mai important scriitor japonez al momentului, cu cel mai recent roman al său, ”1Q84”, o carte vândută în tiraje impresionante în întreaga lume şi primită cu entuziasm de criticii de pretutindeni.

Editura Polirom a publicat în traducere primele două volume din ”1Q84”, la începutul acestei veri. Cel de-al treilea volum va intra în librării la începutul lui ianuarie 2012. Apărut în traducerea Iulianei Oprina şi a lui Florin Oprina, ”1Q84” poate fi citit ca o poveste de dragoste, dar în acelaşi timp este o meditaţie asupra fanatismului şi asupra violenţei pe care acesta o provoacă. Nu în ultimul rând, ”1Q84” ridică o întrebare asupra existenţei libertăţii, indiferent de formele ei de expresie. Alături de Haruki Murakami, pe lista nominalizaţilor la The Man Asian Literary Prize s-a aflat şi scriitorul chinez Yan Lianke, din opera căruia, în cadrul colecţiei Biblioteca Polirom, a fost tradus volumul ”În slujba poporului”, o parodie savuroasă şi subversivă a cultului personalităţii în timpul Revoluţiei Culturale, interzisă în China, pe motivul că este insultătoare la adresa lui Mao Zedong şi a armatei şi la limita pornografiei.