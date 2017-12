Puterea foloseşte preşul ca principal mijloc de locomoţie. Preocupat intens de bunăstarea populaţiei, Guvernul anunţă reduceri substanţiale de preţuri la dusul cu preşul. Indiferent de vîrstă, religie şi naţionalitate, fiecare cetăţean al României se va putea bucura de binefacerile dusului cu preşul, indiferent de distanţă sau destinaţie. S-a învăţat Puterea să ne plimbe cu preşul! Din acest punct de vedere, guvernanţii au pus la dispoziţia populaţiei servicii complexe şi diversificate. Sigur, dusul cu preşul se adresează în principal celor care sînt dispuşi la orice oră să înghită gogoşile Puterii, dîndu-se pe spate în extaz. Sesizînd succesul pe care îl are preşul în faţa proştilor, mai marii ţării au extins producţia de resort, inclusiv pe palierul carpetelor zburătoare. Preşul promovat de Putere este multifuncţional, fiind folosit pe scară largă pentru acoperirea, camuflarea sau chiar îngroparea gunoiului. De atîta destrăbălare politică, Puterii îi place să ascundă tot gunoiul disputelor din interiorul său sub preş. Asistăm de multe ori la un fel de coridă în care principalii exponenţi ai Puterii încearcă să fenteze gunoiul cu preşul. În felul acesta, preşul a devenit principalul mijloc de propagandă în cele două palate. Pentru că iau foc la critică, preşul este folosit şi pe post de stingător. Cum începe să pută în jurul Puterii, se aruncă iute preşul! Sigur, în plan vizual, este o rezolvare de moment, dar nu şi în ceea ce priveşte existenţa a ceva putred la Cotroceni. Preşul, chiar dacă, la ordin, acoperă gunoiul Puterii, nu dezvoltă funcţiile deodorantului de încăpere. Cu alte cuvinte, nu se vede, dar pute! Senzaţia generală este că din punct de vedere politic ne aflăm într-o prelungită stare de putrefacţie. Din cauza prezenţei masive a gunoiului politic, preşurile Puterii arată ca nişte cocoaşe. Poate că, intrînd în Europa, preşurile Puterii autohtone vor fi ecologizate, dar nu cu substanţă tip apă chioară de la gripa aviară! Prezidentului îi place să iasă în faţa naţiunii doar atunci cînd are merite. Cînd o dă în bară, fenomen care se repetă obsesiv în ultima perioadă, încearcă să se salveze cu preşul. Fie ne duce cu preşul, fie aruncă iute preşul peste deşeurile politice emanate. Cînd ne duce cu preşul, prezidentul arată ca un vatman profesionist, cu uniformă şi caschetă specifică pe cap. Se vede că ştie la perfecţie cum să ne ducă cu preşul. La acest capitol, trebuie să recunoaştem, este mult mai bun decît premierul, cu care nici nu ştii cînd te trezeşti pe contrasens! În ultima vreme, datorită lipsei sale de experienţă, premierul a avariat mai multe preşuri, în încercarea de a duce şi dumnealui populaţia de nas. În schimb, prezidentul este mult mai tehnic şi mai performant, dovedind o agilitate ieşită din comun în probele tehnice obligatorii şi de viteză. De pildă, domnia sa este imbatabil în întorsul ca la Ploieşti, probă pe care mulţi politicieni trăiesc cu senzaţia că o stăpînesc la perfecţie. Aiurea. Ca la Ploieşti, cu preşul de dus electoratul, nimeni nu o întoarce ca prezidentul! Sîntem cel mai plimbat popor cu preşul! Să nu credeţi că este o găselniţă a actualei Puteri! Ne-au mai plimbat şi alţii cu preşul, inclusiv prin tunel, fără să ajungem la capăt, dar nimeni nu a înregistrat astfel de performanţe! Să recunoaştem, nu este chiar la îndemîna oricui să facă din preş maşină de curse! Sîntem duşi cu preşul în exces. Încearcă Puterea, prin intermediul domnilor guvernanţi, să crească nivelul de trai al populaţiei cu preşul. Cînd e vorba de promisiunile făcute în campania electorală, ştiţi cum se leapădă de ele? Scutură preşul în capul nostru şi ne îndeamnă să trăim bine! Cum să trăim bine? Cu preşul? Cu preşul în cap? Adevărul este că deseori Puterea obişnuieşte, făcînd glume proaste, să ne pună preşul în cap, strigînd tare “Bau”! Cum naiba să nu trăieşti bine?! Speră manipulatorii de preşuri ca, în perspectiva alegerilor de anul viitor, alegătorii să fie ademeniţi de exemplarele lor portocalii. La ora bilanţului, care se apropie cu paşi repezi, se vor lăuda că ne-au dus cu preşul pe gratis!