Presupus dealer de droguri tâlhărit de falşi poliţişti

Au vrut să facă o faptă bună, însă şi-au pierdut spiritul civic undeva, pe drum. Este vorba despre doi tineri din Constanţa care au vrut să dea pe mâna poliţiei un presupus dealer de droguri. Însă, după ce au intrat în posesia banilor pe care acesta îi avea asupra sa, şi-au schimbat poziţia pentru că... „Banul e ochiul dracului !”. Astfel, în loc să ajungă eroi, Andrei Turtoi, de 23 de ani, şi Andrei Constantin Dobre, de 25 de ani, ambii din Constanţa, au devenit infractori şi au fost arestaţi preventiv pentru 20 de zile sub acuzaţiile de tâlhărie şi uzurparea de calităţi oficiale. Avocatul lui Dobre spune că, vinerea trecută, clientul său se afla pe o plajă din Mamaia, unde îşi serba ziua de naştere. La un moment dat, a venit la el o cunoştinţă care i-a spus că un tânăr vinde droguri şi l-a întrebat dacă vrea să le încerce. Dobre susţine că a fost încântat de idee şi a cumpărat o pastilă, însă nu ar fi consumat-o, ci a aruncat-o în iarbă. Conform avocatului, Dobre, care spune că ar avea un prieten la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, s-ar fi gândit să îl dea pe mâna poliţiei pe dealer. I-a spus ce vrea să facă şi prietenului său Andrei Turtoi, care avea în maşină o pereche de cătuşe de jucărie. Conform anchetatorilor, cei doi, împreună cu un alt prieten, martor în dosar, l-au încătuşat pe dealer şi i-au spus că sunt poliţişti şi că este reţinut pentru trafic de droguri. Ca nişte poliţişti veritabili, tinerii l-au percheziţionat pe “suspect”, iar în buzunare au găsit, spun ei, şase pastile de ecstasy şi 1.800 de lei. De aici însă, lucrurile au luat o altă întorsătură. Tinerii l-au lăsat pe suspect să plece, banii i-au împărţit, fiecare luând câte 600 de lei, iar tabletele au fost luate de unul dintre ei care, ulterior, le-ar fi aruncat în nisip.

PLÂNGERI PENALE “Suspectul” a sunat la 112 şi a anunţat că a fost tâlhărit. Agresorii au fost identificaţi sâmbătă şi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare. „Nu este infracţiune în condiţiile în care bunurile luate din posesia victimei nu sunt bunuri legale. Nici banii şi nici drogurile. În momentul în care l-au deposedat de bani şi de droguri, intenţia lor era să-l dea pe mâna poliţiei. Am reuşit să găsim şi pastila care a fost aruncată de clientul meu în iarbă şi am depus-o la dosar, iar la prima vedere poliţiştii au stabilit că este vorba despre ecstasy. Totodată, am depus o plângere împotriva victimei şi a unei alte persoane, care a intermediat vânzarea de droguri între victimă şi clientul meu pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri”, a declarat Cristian Ion, avocatul lui Andrei Constantin Dobre. Recursul formulat de cei doi tineri se va judeca astăzi la Tribunalul Constanţa.