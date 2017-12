Presupusa iubită a preşedintelui Putin, păzită mai ceva ca un șef de stat

O fotografie cu un grup de bodyguarzi înarmaţi care ar fi escortat-o la o cafenea pe fosta gimnastă olimpică şi presupusa iubită a preşedintelui rus Vladimir Putin, Alina Kabaeva, a provocat nemulţumirea utilizatorilor reţelelor de socializare din Rusia. Fotografia, postată de entertainerul rus Alexsandru Belov, înfăţişează mai mulţi bodyguarzi în faţa unei cafenele din Moscova, care ţin în mână arme automate. Internauţii ruşi care au comentat şi preluat fotografia speculau că forţele de securitate îi erau dedicate vreunui politician de rang înalt sau unui oligarh. Dar, potrivit lui Alexsandru Belov, gărzile erau acolo pentru a o escorta pe Alina Kabaeva, fostă olimpică la gimnastică ritmică şi presupusa iubită a lui Vladimir Putin.

Mai exact, postarea de pe Facebook, ştearsă între timp, era următoarea: „Cine credeţi că se temea atât de mult să îşi bea cafeaua în #Кофемании încât să aibă nevoie de oameni de pază înarmaţi cu arme automate (poza include doar jumătate dintre ei)? Nu am vrut să fiu leneş şi am intrat ca să arunc o privire. Aşa că am aflat răspunsul. Dacă ghiciţi, vă cumpăr un latte. Update: Pe Instagram, răspunsul a fost deja găsit. Era vorba despre campioana olimpică şi mama necăsătorită Alina Kabaeva”. Mii de utilizatori Facebook şi Vkontakte, cea mai mare reţea de socializare a Rusiei, au reacţionat la vederea fotografiei, care a fost preluată şi de opozantul Aleksei Navalnîi pe Twitter. „Dacă încă nu aţi citit cum îşi bea Kabaeva cafeaua, citiţi aici”, a scris acesta.

Recent, după ce a renunţat la gimnastică şi a fost membru în Parlament timp de şapte ani, Alina Kabaeva a fost nominalizată la conducerea celui mai mare grup media pro-Kremlin din Rusia, National Media Groups. Potrivit publicaţiei „Znak”, tânăra nu a participat la niciun eveniment public din luna martie. Preşedintele rus şi-a surprins însă auditoriul săptămâna trecută, în cursul conferinţei sale de presă anuale, când a mărturisit că este „îndrăgostit”, redând un dialog avut cu „un mare lider european” din care reieşea că iubeşte pe cineva şi că este iubit la rândul său.

Ziarul „Moskovski Korrespondent”, care în 2008 a lăsat să se înţeleagă că Vladimir Putin a divorţat în secret pentru a se căsători cu Alina Kabaeva, şi-a anunţat la scurt timp închiderea. Preşedintele rus a dezminţit atunci public aceste zvonuri, precizând că „nu există niciun cuvânt adevărat”.