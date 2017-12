Presupusă poveste de dragoste între Jacqueline şi Robert Kennedy

La 41 de ani de la asasinarea lui J.F. Kennedy, miturile şi poveştile create în jurul uneia dintre cele mai celebre familii americane nu şi-au epuizat resursele, o nouă intrigă fiind propusă americanilor de biograful C. David Heymann, care îşi construieşte cartea pe istoria de iubire dintre Jackie şi Robert Kennedy. Biograful pretinde că între văduva lui J.F şi fratele acestuia, Robert, a început o poveste de dragoste care a durat patru ani după asasinarea celui de-al 35-lea preşedinte al SUA. ”Bobby and Jackie: A Love Story” prezintă aventura celor doi atît de intens, încît ipoteza că Jacqueline şi nu soţia lui Robert, Ethel, ar fi cerut medicilor deconectarea de la aparate, după ce acesta a fost împuşcat în timpul campaniei prezidenţiale, este cu uşurinţă avansată. Ethel Kennedy, catolică practicantă, nu a fost de acord cu deconectarea de la aparate a soţului său, deşi acesta intrase în moarte cerebrală.

C. David Heymann susţine că ipotezele lui se bazează pe analiza unor mărturii făcute de confidenţii clanului Kennedy, printre care Gore Vidal, Truman Capote, Pierre Salinger şi Arthur Schlesinger. Pierre Salinger, secretar de presă a lui John F. Kennedy, a taxat ceea ce a numit ”o porcărie”, în vreme ce criticii biografului afirmă că acesta s-a lăsat antrenat într-o serie de erori care au dus, în cele din urmă, la fabricarea unei realităţi. C. David Heymann recurge la o presupusă întîlnire dintre Bobby Kennedy şi cumnata sa, la Palm Beach, în 1964, aşadar cu patru ani înainte de asasinat, cînd aceştia au fost văzuţi într-o ipostază compromiţătoare. Laurence Leamer, care a semnat trei cărţi despre John F. Kennedy, a comentat critic ipotezele avansate de C. David Heymann: ”Este o nouă perspectivă, care te face să te întrebi cît de departe pot merge oamenii”.

O figură destul de controversată, C. David Heymann este autorul a încă trei biografii din familia Kennedy, a lui Jackie O, John F. Kennedy Jr. şi Caroline Kennedy. Conform spuselor biografului, Jackie şi Bobby şi-au început relaţia la 6 luni după moartea lui JFK, senatorul, tată a 11 copii, fiind ”prima iubire adevărată” a Primei Doamne. Mai mult, autorul asumă că Ethel, dar şi restul familiei, ar fi ştiut de povestea dintre cei doi. ”Toţi ştiau de aventură. Presupun că Bobby ar fi vrut să o părăsească pe Ethel şi să se căsătorească cu Jackie, dar aşa ceva nu era posibil”, este citat, în carte, Franklin Roosevelt Jr.. Robert Kennedy, fost procuror general al SUA, şi-a anunţat candidatura la preşedinţie în 1968, la cinci ani după ce fratele său, J.F. Kennedy a fost asasinat pe 22 noiembrie 1963. Cotat cu mari şanse de victorie, a sfîrşit tot într-un asasinat, fiind atins de patru gloanţe şi deconectat ulterior de la aparatele care-l ţineau în viaţă. Robert Kennedy este citat ca afirmînd că Jackie se va căsători cu Aristotel Onassis numai peste cadavrul său, ceea ce s-a şi întîmplat, la patru luni de la moartea sa.