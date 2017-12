Presupusele rămăşiţe ale Ioanei d'Arc sînt fragmente de mumie egipteană

Fragmente de coaste umane aparent arse, amestecate cu bucăţi de lemn, de ţesături de in şi de polen de pin au fost prezentate în anul 1867 ca aparţinînd eroinei arse pe rug pentru erezie, în anul 1431, după ce s-a luptat cu inamicii englezi care ocupaseră Franţa. Mai multe studii ştiinţifice au fost realizate în ultimul secol pentru a determina autenticitatea acestor rămăşiţe au furnizat rezultate contradictorii. Aşa că acum s-a aflat fără dubiu că presupusele rămăşiţe ale Ioanei d'Arc, păstrate într-un oraş din centrul Franţei, sînt de fapt fragmente dintr-o mumie egipteană.

Ultimul studiu a fost coordonat de către profesorul Philippe Charlier, medic legist la un spital din suburbiile Parisului. Acesta a fost pus pe pista unei mumii după mai mulţi specialişti din industria parfumeriei au detectat o mireasmă de vanilie, parfum care este produs prin "descompunerea unui corp" şi nu prin incinerarea acestuia. Analizele la microscop şi chimice ale fragmentului de os au indicat că acesta nu a fost ars, ci impregnat cu un produs vegetal-mineral de culoare neagră. Ţesătura din in are caracteristicile celei utilizate de egipteni la învelirea mumiilor. În plus, în Normandia, în nord-vestul Franţei, în momentul morţii Ioanei D'Arc, nu existau pini, iar polenul acestei specii de arbore descoperit pe relicve indică faptul că a fost adus de undeva. Răşina de pin a fost utilizată în Egipt la îmbălsămări.

În urma analizei cu carbon 14 s-a stabilit că relicvele datează din secolele al Vl-lea - al lll-lea Î.C., iar un examen spectrometric a demonstrat că fragmentele de os corespund mumiilor egiptene din această perioadă. În Evul Mediu, oasele de mumii serveau ca ingredient pentru producerea medicamentelor.

Ioana d'Arc, născută în anul 1412, a unit trupele de soldaţi francezi care s-au luptat cu ocupanţii englezi. Eroina a fost capturată şi condamnată la ardere pe rug pentru erezie, în 1431, la vîrsta de 19 ani. Ioana d'Arc a fost canonizată, în 1920, de Biserica catolică.