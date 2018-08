Presupusul hoț al pistolului jandameriței a fost prins

Polițiștii l-au identificat pe bărbatul care ar fi furat arma jandarmeriței agresate, acesta fiind reținut de procurori în cursul nopții, pe baza informațiilor furnizate de un cetățean. Polițiștii continuă să caute arma.

"Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in continuarea cercetarilor in cauza privind agresiunea comisa asupra celor doi jandarmi, in Piata Victoriei, au desfasurat activitati de verificare a tuturor informatiilor furnizate de cetateni.

Astazi, in baza unei informatii transmisa de un cetatean politistilor din Inspectoratul Judetean de Politie Ifov, informatie ce ne-a fost comunicata de urgenta , a fost identificat barbatul din fotografiile mediatizate.

In urma unei actiuni a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri, barbatul a fost depistat si condus la audieri.

In urma activitatilor desfasurate, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a emis ordonanta de retinere pe numele barbatului de 32 de ani, care este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor ( in forma sustragerii unei arme) si tulburarea ordinii si linistii publice.

Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, Unitatii Terioriale de Analiza informatiilor Bucuresti, Institutul National de Criminalistica si Serviciului Independent Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Multumim tuturor cetatenilor care s au implicat.

Cercetarile continua atat pentru gasirea pistolului sustras, cat si pentru identificarea celorlalti participanti la agresiune", transmite Politia Capitalei.