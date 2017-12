Ministerul Economiei şi cele mai mari patru companii petroliere din România negociază introducerea unui preţ de referinţă unic pe piaţa carburanţilor, în funcţie de o formulă, urmând ca tarifele la pompă să varieze cu 5% în funcţie de fiecare benzinărie, au declarat surse din sector. În discuţii sunt implicate mai multe instituţii: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Concurenţei, precum şi cele mai mari patru companii: Petrom, Rompetrol, Lukoil şi MOL. Reprezentanţii Petrom nu doresc să comenteze pe marginea informaţiilor potrivit cărora Ministerul Economiei a propus petroliştilor introducerea unei formule de preţ prin care tarifele de referinţă să fie aceleaşi pe toată piaţa. Pe de altă parte, surse din domeniu au declarat că Petrom ar fi de acord cu o astfel de formulă. Rompetrol însă nu agrează propunerea Ministerului Economiei de a se introduce o formulă pentru un preţ unic al carburanţilor, întrucât fiecare companie are propriile costuri, a declarat vineri vicepreşedinte pentru retail al grupului Rompetrol, Titov Buzescu. „Am participat la o întâlnire la Ministerul Economiei unde nu s-au discutat aspecte legate de nivelul preţului sau de îngheţarea lui, ci de transparenţă. Ministerul era adeptul unor anumite formule. Eu mi-am exprimat rezerva că o astfel de formulă ar putea fi funcţională, atâta vreme cât fiecare companie are modelul ei de business”, a spus Buzescu. El a explicat că, pe piaţa din România, o companie are activităţi de extracţie, alta de rafinare, alta de comercializare, prin urmare modul de formare a costurilor este diferit, la fel şi politicile comerciale. Buzescu a mai spus că, în prezent, peste 90% din preţul final de la pompă este format din cotaţiile produselor petroliere, TVA, acciza şi influenţa cursului de schimb. Întrebat cine ar fi avantajat de introducerea unei astfel de formule, consumatorii sau companiile, reprezentantul Rompetrol a răspuns: „O formulă benefică ar fi o formulă unde toată lumea câştigă. Cine ar fi de acord cu o formulă din care pierde?”.

FORMULE DE CALCUL Formula ţine cont de o marjă locală unică de distribuţie pentru toate companiile, de cotaţiile produselor petroliere pe piaţa mediteraneană (valoarea zilnică cea mai ridicată în dolari pe tonă din Platt\'s European Marketscan) şi de cursul oficial de schimb dolar/leu şi euro/leu comunicat de BNR. La acestea se va adăuga acciza şi TVA. De asemenea, în formula care se negociază este precizată densitatea produsului petrolier (0,755 kilograme pe litru pentru benzină şi 0,845 kilograme pe litru pentru motorină). Acesta ar fi un preţ de referinţă, iar cel din benzinării va varia cu plus/minus 5%, în funcţie de cheltuielile fiecărei staţii, modelul fiind inspirat dintr-o formulă aplicată şi pe piaţa din Slovenia.