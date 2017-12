Preț mai mic la apă pentru locuitorii din Medgidia = datorii uriașe. Iată dovada!

10:39:06 / 02 Iunie 2016

Felix Stroe trebuie arestat

Eu am mai spus RAJA trebuie desfiinţată şi în locul ei să fie înfiinţat un serviciu specializat, aşa cum era înainte de 1990. Pe timpul comunismului la ţară nu se plătea apa potabilă iar în oraşe se plătea cam 10 lei lunar, împreună cu gunoiul. Acum, acest cuib de hoţi jupoaie oamenii. La apă plătim între 50 lei şi peste 100 lei. Contoarele de apă nu se mai citesc. Se pune consumul aşa cum doresc cei care se ocupă de evidenţa apei la asociaţii iar la ţară de un funcţionar local care îi încarcă pe cei care nu îi dau mită. Calitatea apei este sub orice critică. Poate omorî oamenii. Cică RAJA face tratamente. Pe dracu. Varsă în bazinele de apă clor în cantităţi mari de nu poţi să consumi apa din cauza gustului şi mirosului. Un control serios va aduce conducerea Raja în faţa justiţiei. CE sunt preţurile astea? Canalizarea nu aparţine de Raja. Ea aparţine de primărie. Când administraţia comunistă a construit sistemul de canalizare la nivel de ţară,de exploatarea conductelor răspundea fiecare administraţie locală. Preţul real al apei este cam 1,5 lei pe metru cub, nu 9 sau 11 lei, cum percepe Raja. Raja ne fură, ENEL ne fură, primăriile ne fură prin taxe şi impozite locale foarte mari, comercianţii ne fură, societăţile de telefonie şi de televiziune ne fură. Omul, românul, este strivit şi ameninţat. Nu vedeţi, dacă primăria Peştera a luat măsuri şi a micşorat preţul apei, a fost amendată cu 30. 000 lei. Asta aşa, să fie de exemplu pentru cei care se opun RAJA. Iată exemplu de stat mafiot. Conducerea RAJA este formată din mafioţi. Pote în oraşele mari este nevoie de un serviciu specializat, în componenţa primăriei, dar la sate este necesar doar un număr de 3-4 oameni care să se ocupe de funcţionarea pompelor de apă şi de distribuţia ei către populaţi, asta, repet ca serviciu în cadrul primăriei. Cu asta am spus tot. Primăria Peştera să dea în judecată RAJA. Ce licenţă? Cine acordă licenţă pentru primăriile comunale? Tot mafia? RAJA are licenţă? De asta are monopol?