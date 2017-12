Preţ nou la gigacalorie

Consilierii locali din Medgidia au votat, în şedinţa extraordinară de miercuri, preţul local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat. Potrivit conducerii Primăriei, preţul gigacaloriei este de 145,25 de lei/gigacalorie, inclusiv TVA. „Vechiul tarif al gigacaloriei pentru populaţie a fost de 132 de lei, dar am fost nevoiţi să modificăm acest tarif din cauza Guvernul PDL, care a majorat TVA-ul”, a spus Iordache. Primarul a reiterat că, în şedinţa extraordinară din 15 octombrie, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 103, s-a aprobat şi preţul de producţie, stabilit la 292,66 lei/gigacalorie, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia destinată populaţiei. Pentru agenţi economici, a fost aprobat preţul de 236,02 de lei/gigacalorie, exclusiv TVA cu acciză pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia. Hotărârea de miercuri a fost adoptată cu voturile consilierilor PNL şi PDL, mai puţin ale celor din PSD, care s-au opus iniţiativei primarului de a modifica preţul de facturare a gigacaloriei. Potrivit unui comunicat de presă al PDL, democrat liberalii lui Moinescu i-au catalogat pe consilierii PNL şi PSD ca fiind „iresponsabilii care au votat cum au fost dresaţi”. Drept răspuns, consilierul local PSD Luminiţa Vlădescu a declarat că Moinescu nu are cum să îi facă iresponsabili pe aleşii social democraţi deoarece „noi nu am votat propunerea de majorare a preţului. „Moinescu este disperat că şi-a pierdut electoratul, iar acum jigneşte pe toată lumea. Noi, cei de la PSD, fiind social democraţi, ne-am opus pentru că am considerat că recuperarea celor cinci procente de TVA, impuse graţie Guvernului Boc, şeful lui Moinescu de altfel, se poate face din cota de profit rezultată în urma furnizării energiei termice”, a spus Luminiţa Vlădescu.