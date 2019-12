Prețedintele CJC, Horia Țuțuianu, a câștigat procesul cu ANI în primă instanță

Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, a anunțat astăzi, pe Facebook, că a câștigat procesul cu Agenția Națională de Integritate, care îl acuzase de incompatibilitate, decizia nefiind însă definitivă.

„Am avut încredere în justiția română și nu am greșit. Am spus în repetate rânduri că sunt nevinovat, iar, astăzi, în procesul privind incompatibilitatea mea am avut câștig de cauză. Am solicitat instanței să rețină că nu mă aflu în niciuna dintre încadrările prevăzute de Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ce fac obiectul Raportului întocmit de ANI, aspect în raport de care am susținut faptul că sunt întrunite elementele legale ale clasării lucrării, fapt pe care Curtea de Apel Constanța l-a confirmat azi. Este o mare victorie pentru mine, iar verdictul demonstrează opiniei publice că întotdeauna am spus adevărul și nu am încălcat legile țării mele. Sunt fericit că am reușit să îmi demonstrez nevinovăția și că adevărul a ieșit la suprafață. Sunt un om corect, așa cum am punctat întotdeauna, iar, astăzi, justiția mi-a dat dreptate! Mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au susținut necondiționat.“, a scris Țuțuianu pe pagina sa de Facebook.

Procesul a demarat după ce Agenția Națională de Integritate l-a acuzat pe Țuțuianu că s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 - 30 martie 2016, întrucât a exercitat simultan funcția de consilier județean și pe cea de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Neptun Olimp S.A., realizând venituri de natură salarială de la societatea comercială respectivă.