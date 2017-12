Pretenţii de paternitate asupra mezinului lui Michael Jackson

Un fost bodyguard al lui Michael Jackson susţine că ar putea fi tatăl biologic al lui Blanket, fiul cel mic al artistului şi va începe demersurile legale pentru a obţine dreptul de vizitare. Britanicul Matt Fiddes, cel care i-a asigurat, pentru o perioadă, protecţia lui Michael Jackson, pretinde că i-a oferit lui Michael Jackson o donaţie de spermă, într-un hotel din Londra, cu un an înainte ca Blanket să se nască, în 2002. ”Voi cere testarea ADN şi am să cer dreptul la vizită. Michael este tatăl lui şi nu vreau să schimb asta, dar vreau să fac parte din viaţa copiilor. Singurul mod prin care acest lucru va fi posibil este prin demersurile legale. Cred că Blanket este al meu, dar vreau o ultimă dovadă”, a precizat Matt Fiddes. Bărbatul, care mai are încă trei copii, susţine chiar că Michael Jackson i-ar fi confirmat că Blanket este fiul său biologic, în noiembrie 2002, după celebrul eveniment când artistul l-a ridicat pe micuţul care avea nouă luni atunci, peste balconul unui hotel. ”L-am întrebat atunci pe Michael dacă Blanket este fiul meu și el mi-a răspuns: Este fiul meu, Matt, dar am folosit sperma ta pentru conceperea lui”, a adăugat fostul bodyguard al vedetei.

Michael Jackson a fost găsit mort la 25 iunie 2009, în locuinţa sa închiriată la Los Angeles, iar autopsia a relevat o supradoză de Propofol, un anestezic puternic, administrat numai în spitale.