Pretenţii europene, organizare “a la România“

Locul 10 în clasamentul Ligii I, 14 puncte, -1 la “adevăr“, după disputarea primelor 11 etape. Parcursul Farului în acest sezon este departe de pretenţiile anunţate de conducerea grupării de pe litoral în această vară. Fără Momcilo Vukotici, forţat să demisioneze, “rechinii“ au rămas la mijlocul ierarhiei, dar, este adevărat, au pierdut la limită, în deplasările de la Rapid şi Dinamo, ultima cu o apărare “betonată“ în stilul practicat în urmă cu cîţiva ani. “Colectivul tehnic şi-a propus să nu mai piardă niciun joc pînă la sfîrşitul anului“, a anunţat, pompos, secundul Lucian Marinof. Tot el a recunoscut însă că Farul nu are “faţă europeană“. “Am trecut printr-un test în cea mai slabă competiţie europeană, Cupa UEFA Intertoto şi am văzut diferenţa dintre noi şi echipele puternice. Chiar dacă ne-am descurcat bine în meciurile cu Pobeda Prilep şi Lokomotiv Sofia, în faţa lui Auxerre calificarea s-a decis încă din tur, cînd am pierdut cu 4-1 în deplasare, iar diferenţa de valoare a fost clară. Mai avem mult de muncă şi de căpătat experienţă pentru a ajunge la acest nivel“, a explicat tehnicianul constănţean.

Cine-i antrenorul?

În ultimele patru partide, Farul a folosit patru sisteme de joc, spre deosebire de era “Petre Grigoraş“ cînd clasicul 4-4-2 era bătut în cuie. “Am făcut sistemul în funcţie de echipa cu care jucăm şi considerăm că orice jucător de primă ligă trebuie să se adapteze la orice sistem“, a spus Marinof. Schimbarea sistemului de joc prea des riscă totuşi să dea peste cap jucătorii, care nu mai înţeleg prea multe lucruri. În plus, în sezoanele trecute, cînd gruparea constănţeană se afla în partea superioară a clasamentului, adversarele alegeau sistemul în funcţia de cel al Farului şi nu invers. Totodată, Ion Barbu, Laurenţiu Florea sau Caludiu Voiculeţ, care alternează prezenţa în teren cu cea pe banca de rezerve, nu au cum să capete continuitate în joc, lucru care le afectează randamentul.

Mult mai gravă este absenţa unui antrenor principal, lipsind omul care să-şi asume responsabilitatea pentru rezultatele echipei. “Nu este normal ca la acest nivel să nu existe antrenor principal, dar problema se va rezolva în această săptămînă. Este însă un colectiv tehnic şi fiecare îşi spune părerea la începutul săptămînii într-o şedinţă comună, urmînd să se aleagă soluţia cea mai bună“, a adăugat Marinof. Cine decide care soluţie este cea mai bună este însă un mister, avînd în vedere că directorul tehnic Ion Marin a declinat pentru moment oferta de a deveni antrenorul principal.