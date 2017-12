Pretenţiile salariale ale tinerilor la angajare au scăzut de la 600, la 240 euro

13:04:11 / 09 Februarie 2014

Pretentii salariale agresive

Am fost candva la un interviu, cu peste 10 ani in urma. Cu bun simt am solicitat 300 de dolari. Angajatorul s-a uitat la mine cu uimire. L-am intrebat: Vi se pare ca solicit prea mult. Mi-a raspuns: Nicidecum. Daca ati sti cu ce pretentii de salarizare de-a dreptul agresive vine tineretul...