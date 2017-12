De când a ajuns şefă peste mai multe ministere, Preţioasa, citez direct din actul ei de identitate, a devenit extrem de vorbăreaţă. Mai nou, acum, se pricepe la toate, indiferent de domeniul de activitate! Până mai ieri, era o anonimă şi putea fi identificată după perechea de cercei, reprezentând un cadou primit în anii adolescenţei. Acum, după ce a fost promovată fulgerător, practic, cât alţii într-o viaţă, Preţioasa a devenit extrem de preţioasă. Experienţa acumulată în anii când vorbea cu prune în gură începe să-şi spună cuvântul. Drept dovadă, puteţi studia mimica sa în timpul unor conversaţii cu capsa pusă. Dacă nu-i place de cineva, atunci, pe loc, ia poziţia specifică exerciţiilor pe care le fac toţi cei care vorbesc cu prune în gură. Din cauza accentului specific celor care scuipă sâmburele de prună, Preţioasa stâlceşte fiecare cuvânt în parte. Când o apucă dracii, scutură tot prunul! Trecută prin facerile politichiei, Preţioasa s-a nărăvit la cuvântări şi declaraţii de presă. Are sau nu are treabă cu subiectul, dumneaei dă tot timpul pe goarnă. Când face teoria chibritului pe un subiect la alegere, când dezbate de-a boulea un subiect de doi lei, fără nicio legătură cu realitatea înconjurătoare! Domnule, te dă pe spate cu spasmele sale verbale! Preţioasa s-a prins bine cu mâinile de balustrada Puterii. Uneori, când nu are ce face, o ia razna şi, cum se întâmplă în astfel de situaţii, bate câmpii. Preţioasa declară că îi place foarte mult munca de teren. De aceea, deseori poate fi găsită pe terenul de alergări sau pe terenul de baschet. Pentru domnia sa, ţolul festiv e prima! Ceea ce, până la un punct de decenţă, nu este rău deloc. Deşi face pe sfânta, nu dau nume, umblă cu decolteu. Preţioasa uită de multe ori de unde a plecat. De aceea, atunci când este oprită de cadre ale poliţiei comunitare, e foarte greu să fie identificată. Preţioasa spune verzi şi uscate. Deşi face caz de facultăţile absolvite, nu are habar de nimic concret şi la obiect. Se dă în bărci. De când s-a ajuns, fiind implementată peste tot, a uitat ce-i modestia. Fiind mult prea preţioasă faţă de vremurile pe care le trăim, nu poţi să-i tai nici măcar calea! Firesc, are un statut aparte şi cu adaos de imunitate. În încercarea de a se cizela singură, şi-a temperat unele apucături de fată cu capsa pusă tot timpul. De pildă, nu-şi mai ridică fustele în cap. În felul acesta, suntem şi noi scutiţi de anumite peisaje mai puţin încântătoare. E vorba de anumite forme de relief poluate intensiv. Preţioasa se visează Mihai Viteazul şi un fel de Prâslea în variantă feminină. Când se îmbracă, şi asta se întâmplă destul de des, ca o preţioasă ce este, face mărunt din buze. Nu-i place că ţara a fost invadată de noroi. În astfel de condiţii, nu-şi poate etala podoabele. Faţă de starea naţiunii, Preţioasa este mult prea preţioasă! Practic, nici ţara nu i se mai potriveşte!