Preţ-record

Un tablou semnat de celebrul pictor Paul Cezanne a devenit cea mai scumpă operă de artă din lume, după ce a fost cumpărată, în cadrul unei licitaţii, de familia regală din Qatar, cu un sfert de miliard de dolari. Se pare că pictura „Les Joueurs de Cartes” care înfăţişează doi bărbaţi jucând cărţi, a fost cumpărată încă din anul 2011, însă termenii vânzării au fost confirmaţi abia vineri, din pricina clauzelor de confidenţialitate. Tabloul a făcut parte din colecţia privată a magnatului grec Giorgios Embiricos, care a încetat din viaţă anul trecut.

„Les Joueurs de Cartes” face parte dintr-o serie de cinci tablouri pictate de artistul francez în anul 1895, expuse acum în galeriile de artă ale muzeelor Metropolitan Museum of Art din New York, Musee d\'Orsay din Paris, Courtauld Institute of Art din Londra, precum şi Barnes Foundation din Pennsylvania.

Recordul anterior aparţinea picturii „No. 5, 1948”, semnată de artistul american Jackson Pollock, vândut în anul 2006 cu 140 de milioane de dolari. Cea mai scumpă operă de artă din lume va fi, cel mai probabil, expusă în Galeria de Artă a Muzeului Naţional din Qatar, aflat acum în renovare.