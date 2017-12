Preţ-record pentru un diamant

Cel mai mare diamant-brioletă prezentat vreodată la licitaţie a fost vândut cu preţul record de 11 milioane de dolari, unui colecţionar asiatic, la un eveniment organizat de casa Christie\'s, marţi, la Hong Kong. Această brioletă, adică o piatră preţioasă tăiată într-o formă tridimensională de pară cu faţete geometrice, are 75,36 carate şi este agăţată de un lanţ din diamante. Deşi nu a atins estimările de 12,5 milioane de dolari, nestemata a doborât precedentul record de preţ, de 10,8 milioane de dolari, stabilit de o brioletă albastră din clasa fancy deep de 10,48 carate, vândută anul trecut, de casa Sotheby\'s. Diamantul, similar cu celebrul Koh-i-Noor încrustat în coroana reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este considerat a fi unul extrem de rar. Piatra preţioasă din care a fost confecţionată brioleta a ajuns la bijutierul american William Goldberg sub forma unui diamant brut de 160,5 carate, care a fost transformat într-un diamant-brioletă de 75,51 carate. Potrivit Gemological Institute of America (GIA), acesta este cel mai mare diamant-brioletă din lume care a fost vândut la licitaţie.