Preţul apei este umflat abuziv de unii administratori

În ultima perioadă, pe adresa societăţii RAJA SA Constanţa au ajuns mai multe sesizări, primite din partea utilizatorilor din cadrul asociaţiilor de proprietari, de la nivelul Municipiului Constanţa. Sesizările vizau tarifele la apa potabilă, afişate de unii administratori asociaţiilor. Tarifele ce frizează ridicolul, pentru că în unele cazuri ajung şi la 7,85 lei/mc, demonstrează practicile abuzive ale unor administratori inconştienţi, care uneori aplică o metodă de calcul numai de ei ştiută, şi fără a avea un temei legal sau o hotărâre a Adunării Generale a asociaţiei respective. „Sîntem sideraţi de aceste tarife, mai ales în contextul în care RAJA SA Constanţa, la iniţiativa şi sub îndrumarea Consiliului Judeţean Constanţa, a practicat şi va practica o politică tarifară socială, conştientă de faptul că apa este un bun indispensabil, fără de care nu se poate trăi şi de care orice om, indiferent de statutul social, are nevoie. În acest context, deşi din punct de vedere geografic, operatorul RAJA este dezavantajat deoarece majoritatea surselor de apă sînt la adîncimi de peste 250 metri, fapt ce presupune cheltuieli imense atît cu energia electrică, dar şi cu transportul acestor ape de la surse în casele oamenilor, chiar pînă la etajul 10, preţul apei în judeţul Constanţa este mai mic decît în alte localităţi din ţară. Deşi preţurile pentru tratarea şi transportul apei, în special la energia electrică, au crescut şi cresc simţitor aproape de la o lună la alta, RAJA a reuşit menţinerea tarifului la apa potabilă la nivelul actual de aproape un an, majorările nefiind de fapt decît o ajustare periodică, impusă de Memorandumul de Finanţare, cu indicele de inflaţie. Toate astea în condiţiile în care tariful, de 1,95 lei (fără TVA) / metru cub (1.000 litri), situează operatorul RAJA SA pe locul 15 în clasamentul tarifelor la nivel naţional. Astfel, Constanţa practică un tarif mai mic decît operatorii care iau apa din sursele de suprafaţă sau de cei din zonele montane, unde apa curge în mod firesc, ajutaţi fiind de condiţiile geografice, din zonele Dâmboviţa (2,84 lei/mc), Sibiu (2,71 lei/mc), Suceava (2,68 lei/mc), Bihor (2,63 lei/mc), Mehedinţi (2,6 lei/mc), Gorj (2,57 lei/mc), Vâlcea (2,56 lei/mc), Bucureşti (2,45 lei/mc), Arad (2,44 lei/mc), Ilfov (2,38 lei/mc), Galaţi (2,37 lei/mc), Tulcea (2,36 lei/mc), etc. În această situaţie, facem un apel către toţi utilizatorii, care au nelămuriri în ceea ce priveşte tarifele afişate de unii administratori, să nu ezite să contacteze RAJA SA Constanţa, prin serviciile Relaţii Clienţi, Juridic şi Valorificare”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.