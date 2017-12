Preţul carburanţilor, acceptabil prin dialog?

Premierul Victor Ponta spune că statul are la îndemână metode prin care să convingă producătorii de combustibili să nu majoreze exagerat preţurile, acestea fiind dialogul cu agenţii economici, dar şi unele măsuri fiscale. Ponta s-a arătat mulţumit că preţurile nu au evoluat de pe o zi pe alta. \"Preţul combustibililor a variat şi în funcţie de rata de schimb. După cum ştiţi, a existat o anumită tulburare pe această piaţă. Văd că s-a calmat şi e foarte bine. Dar a fost o tulburare produsă nu de ceea ce se întâmplă în România, ci de ceea ce se întâmplă pe plan european, pentru că n-a afectat doar cursul euro-leu, a afectat cursul de schimb între euro şi multe alte monede din zona noastră centrală şi de est\", a mai declarat el, adăugând că statul nu va sta cu mâinile în sân în caz de derapaje. \"Referitor la producătorii de produse petroliere, aici nici nu poţi să stai cu mâinile în sân şi să zici „n-am ce să fac” pentru că există anumite instrumente pe care le poate folosi statul în continuare, dar nici nu mai poţi să spui „controlez preţul” pentru că nu mai există această posibilitate a Guvernului. Soluţiile, aşa cum le-am identificat eu, sunt bazate pe un tip de dialog cu producătorii şi pe un tip de măsuri fiscale care să păstreze totuşi aceste preţuri într-o limită normală şi controlabilă. Nu vreau să creăm panică. Săptămâna trecută s-a ieftinit puţin carburantul, am auzit şi am cerut o informare că s-ar putea să se recupereze în perioada următoare… Important este că, în ceea ce ne priveşte, nu stăm doar şi ne uităm\", a conchis el.