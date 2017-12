Preţul carburanţilor, manipulat de mai bine de un deceniu

Trei mari companii europene (British Petroleum din Marea Britanie, Shell din Olanda şi Statoil din Norvegia) sunt actorii celei mai mari anchete realizate vreodată în domeniul producerii şi prelucrării ţiţeiului, scrie „Financial Times” (FT). Ancheta este orchestrată de la Buxelles şi se desfăşoară la New York. Companiile au fost atacate în justiţie în primul proces de după pornirea unei anchete în care Comisia Europeană cercetează dacă producătorii de petrol, printre cei mai mari din lume, au manipulat preţurile ţiţeiului. Cei trei producători au fost acuzaţi într-un proces deschis la New York de casa americană de trading Prime International Trading, potrivit unor documente judiciare citate de jurnaliştii FT. Prime International susţine că acuzaţii au manipulat intenţionat şi au conspirat pentru fixarea preţului petrolului Brent, de referinţă pentru pieţele din întreaga lume. Ca producători importanţi şi jucători majori pe piaţa ţiţeiului, cele trei grupuri au avut şi au în continuare puterea de a influenţa preţurile de pe piaţa Brent. „Raportând intenţionat informaţii incorecte, false şi înşelătoare legate de tranzacţiile cu petrol Brent către firma de trading Platts, acuzaţii au manipulat şi restricţionat comerţul atât pe piaţa fizică, cât şi pe cea a contractelor futures“, se arată în documentele judiciare. CE suspectează că preţurile au fost manipulate timp de peste zece ani. Şi în România, în anul 2011, a izbucnit un scandal uriaş care i-a avut în centru pe petrolişti. Companiile OMV Petrom, LukOil, Rompetrol, Mol Romania şi Eni Romania au fost amendate de către Consiliul Concurenţei (CC) cu amenzi ce cumulează 880,5 milioane lei (205 milioane de euro), reprezentând aproximativ 3% din cifrele de afaceri realizate în anul 2010. Sancţiunea a reprezentat la momentul respectiv un record pentru România şi singura de pe piaţa carburanţilor din UE. Totodată, CC nu a mai dat de atunci vreo amendă în cuantum atât de mare. CC susţinea că reprezentanţii companiilor au avut o serie de discuţii, în urmă cu mai mulţi ani, când au pus la cale retragerea comună a unui sortiment ieftin de benzină, ECO. Faptul că au adoptat această strategie de comun acord le-a atras amenda. Benzina ECO Premium le genera petroliştilor sub 20% din vânzări şi reprezenta mai puţin de 5% din cifra de afaceri. Dovezile au fost culese în 2009, iar potrivit CC, companiile în cauză au schimbat mail-uri şi au participat la întâlniri privind decizia comună de a retrage produsul de pe piaţă. Companiile au motivat decizia prin scăderea cererii pentru acest sortiment şi blocarea lanţului logistic şi au constestat în instanţă sancţiunea. Până în prezent nu a fost luată o decizie definitivă.