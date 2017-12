Preţul cerealelor, dictat de cumpărători

Recolta de grâu a României pe anul 2011 este de foarte bună calitate, apreciază specialiştii în domeniu. Soiurile cultivate de grâu au fost bune, condiţiile climatice au fost favorabile, tehnologiile specifice au fost bine aplicate, ceea ce a dus la o producţie de calitate excepţională. La nivel naţional, producţia de grâu şi secară obţinută pe 99% din suprafaţa recoltată a depăşit 7,127 milioane tone, fiind cu 6% mai mare faţă de producţia estimată pentru anul 2011. Deşi sunt îndeplinite toate condiţiile pentru ca producătorii să obţină un preţ bun pentru grâu, acest lucru nu se întâmplă. Marii jucători de pe piaţa cerealelor au găsit o metodă prin care să nu plătească preţul corect. “Anul trecut, producţia evaluată a fost mare, însă ploile au depreciat calitatea. În fiecare an, în România, după perioada de recoltare a grâului încep şi speculaţiile legate de calitate şi preţ. STAS-ul grâului este 75 kilograme/hectolitru (kg/hl)(masa hectorială la care este considerat a fi bun pentru panificaţie – n.r.). Astfel, ce depăşeşte 75 kg/hl este catalogat ca fiind grâu bun pentru panificaţie, iar cel care se încadrează până în această limită este furajer. În 2010 s-a vândut grâu furajer cu masa hectolitrică 69 kg/hl, iar anul acesta, cumpărătorii consideră a fi grâu furajer pe cel care are masa 77 kg/hl, tocmai pentru a plăti mai puţin”, a explicat directorul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Constanţa, Paraschiva Bobe. Anul trecut, grâul furajer s-a vândut la 0,41 lei/kg, iar în 2011, preţul variază între 0,55 - 0,65 lei/kg. Chiar dacă preţul este mai mare, trebuie luate în calcul multiplele scumpiri care au avut loc în ultimul an, scumpiri care se reflectă acum în preţul cerealelor. În plus, trebuie avut în vedere şi faptul că grâul considerat anul acesta a fi furajer, de fapt, este recoltă de bună calitate. Se pare că regulile le fac marii cumpărători şi procesatori, agricultorul fiind cel care, de nevoie, se conformează jocului.

PRODUCŢIE MARE Producţia de grâu din judeţul Constanţa, în 2011, este 543.763 tone, semnificativ mai mare în comparaţie cu anul trecut, când nu a depăşit 400.000 tone, suprafaţa cultivată fiind 154.654 hectare. Astfel, în medie, producţia este mai mare cu o tonă pe hectar. S-a cultivat: orz pe 27.850 ha, producţia fiind 125.325 tone; triticale (se obţin prin încrucişarea grâului cu secară n.r.) - 4 ha, cu o producţie de 11 tone; orz de toamnă - 14.500 ha, cu o recoltă de 62.350 tone; orz de primăvară - 20.308 ha, producţia fiind 50.952 tone şi ovăz pe 6.250 ha, cu o producţie de 16.718 tone. În lipsa unei burse a cerealelor, agricultorii din România vând tona de grâu cu 140 euro, în timp ce Bursa de la Londra vindea grâul, la 1 august, cu 165 euro/tonă, iar la Paris, 198 euro/tonă. Săptămâna viitoare, în judeţul Constanţa, va începe recoltarea florii soarelui, prognoza pentru această cultură fiind, de asemenea, promiţătoare.