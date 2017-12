Preţul conservelor de fructe şi legume s-ar putea majora cu 50%

Seceta afectează ţara noastră pe termen lung, iar preţul conservelor de legume şi fructe s-ar putea majora în acest an din cauza lipsei de materii prime, Preşedintele patronatului de profil-Romconserv, Aurel Tănase are predicţii sumbre. \"Estimăm o majorare a preţului la conservele din fructe şi legume cu 30-50% în acest an, avînd în vedere că materia primă necesară acestei industrii se recoltează în special de pe suprafeţe agricole neprotejate, afectate de secetă\", a afirmat Tănase. Mai mult decît atît, fabricile de conserve produc la mai puţin de 30% din capacitate, deoarece oferta de materie primă de pe piaţă este foarte scăzută. Producţia de conserve de legume şi fructe este estimată pentru acest an la 30.000 - 40.000 de tone, faţă de 160.000 de tone obţinute anul trecut, conform datelor Romconserv.