Preţul corect la carnea de miel - 23 lei/kg

20:35:01 / 11 Aprilie 2014

oamenii care cresc animale pt sacrificare au dreptate sa ceara cat vor

nu au zile libere ca cei Multi care lucreaza la oras si sau in alte parti respectiv oaia si vaca si sau alte animale nu stiu ca este duminica si sau sarbatoare LEGALA ei stau zii de zii in camp si sau in oborul cu animale mai rau este ca avem animale in conducere care ne-au vandut mai rau ca pe HRISTOS au vandut tot si este normal pt ei care DORM in fotoliile PARLAMENTULUI si sau fotoliile SENATULUI si cand se trezesc VOTEAZA LEGI CARE PT NOI CEI MULTI SUNT ASPRE cinste celor care prin munca lor asigura mancarica noastra si RUSINE CELOR CARE SE LAUDA CA preturile sunt pt toate buzunarele mai ales ca unii dintre noi ba nu avem servici si nici macar somaj SI CEI TINERI SI CEI DE VARSTA MIJLOCIE SI CEI PENSIONARI se gandesc cum sa pot face ca sa Puna pe masa de PASTI un ou si sau o bucatica de carnita ca este de miel ca este de pasare si sau ma rog fiecare cu ce doreste dar dorinta este insa banuti nu sunt RUSINE PT TOTI CEI CARE NE CONDUC SI NU VREAU SA VORBESC CU CUVINTE GRELE insa cand vor DORII SI VOR SERVII UN PAHAREL DE VIN PELIN SA GANDEASCA CA MULTIMEA FACE EFORTURI URIASE PT A AVEA SI EA UN PASTE CRESTIN LA FIECARE IN CASA